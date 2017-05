Chris Cornell (1964-2017): Den store stemmen er borte.

Man snakker ofte om de fire store i norsk rock på 1980-tallet, men begrepet kan lett brukes om flere band. For eksempel de fire store i den amerikanske grønsjen på slutten av 80- og tidlig 90-tall: Nirvana, Alice In Chains, Pearl Jam og Soundgarden.

Nå er bare én av vokalistene i disse fire bandene igjen, for sent 17. mai døde Soundgardens Chris Cornell brått etter en konsert i Detroit.

Dødsårsaken er ikke kjent, men 52-åringen Cornell følger Nirvanas Kurt Cobain (selvmord) og Alice In Chains’ Layne Staley (antatt overdose) ut av tiden. Bare Pearl Jams Eddie Vedder er igjen, og den store stemmen i grønsjen er borte.

Se Chris Cornell og hans Soundgarden i én av grønsjens største hitlåter:

Et stort vokalspenn

For oss som hadde grønsjen som lydsporet til de formative årene rundt 20, var det alltid noe spesielt med Soundgarden. Andre band i samme periode og sjanger var større, kommersielt sett, men ingen var fetere, tyngre og bedre.

Og ingen hadde en sterkere vokalist.

Bandet og grønsjen kom fra Seattle-området som en reaksjon på 80-tallets kjipe overdose av glitter- og hårmetal. Sjangeren mikset 70-tallets tungrock og Sabbath-riff med alternativ amerikansk rock i en moderne innpakning, med tekster av og om en generasjon desillusjonert amerikansk ungdom.

Kurt Cobain og hans Nirvana skrek kanskje angsten, fortvilelsen og sinnet ut med mest troverdighet, men ingen sang bedre og med mer melodi enn Chris Cornell med sitt vokalspenn på nesten fire oktaver.

Rock for evigheten

De musikalske høydepunktene var albumene Louder Than Love (1989), Badmotorfinger (1991) og Superunknown (1994), med det midterste som den absolutte topp.

Ta et gjenhør med «Rusty Cage», «Outshined», «Slaves & Bulldozers» og «Jesus Christ Pose» – de fire første låtene på albumet. Metal og tungrock for evigheten.

Da Soundgarden kranglet seg til oppløsning i 1997, kastet andre seg over vokalist Chris Cornell. Så klart. Sammen med Zack de la Rocha fra Rage Against The Machine dannet han Audioslave, og oppnådde ny suksess.

DANNY MOLOSHOK / X01907

Tilbake på rett post

I mange år har han også turnert mye med et etter hvert omfattende solomateriale som aldri har nådd gamle høyder, og sang Bond-låten «Casino Royale», men nå ved sin død var Chris Cornell tilbake på rett post.

Konserten i Detroit samme kveld var med et gjenforent Soundgarden, og gitarist Kim Thayil har i intervjuer snakket om et nytt album. Hvor langt det var kommet, vites ikke.

Uansett setter vi nå på en gammel låt, og minnes én av de største rockevokalistene. Det får vel bli «grip dagen uten særlig hell»-monsteret «The Day I Tried To Live».