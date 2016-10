Jeg er blitt litt Per Fugelli når det kommer til å reflektere over livet | Tegnehanne

Jeg har jobbet for meg selv i godt over to måneder nå og tenkte å gi dere en liten oppdatering på hvordan det går.

Dette pleide å være en hverdagsblogg, tross alt.

Det startet med masse entusiasme, dette slutte-som-sykepleier-og-være-tegner-på-fulltid-prosjektet.

Jeg fikk gjort mer de første ukene enn jeg fikk gjort på mange måneder tidligere.

Hanne Sigbjørnsen

Jeg ser tilbake på disse ukene som en svunnen tid.

Det var som en mor som løfter en bil for å redde babyen sin, bare at det var jeg som var ultraproduktiv for å rettferdiggjøre valget om å slutte i en ganske bra jobb.

Det varte jo ikke, men i denne rusen av en ny tilværelse, så hadde jeg klart å si ja til veldig mange oppdrag som jeg nå måtte fullføre.

Men i stedet for å fullføre det, så ble jeg heller handlingslammet.

Dette er hvordan jeg sjekket mail en periode:

Hanne Sigbjørnsen

Og så sluttet jeg bare å svare på mail i det hele tatt.

Hanne Sigbjørnsen

Og så, da folk begynte å ringe meg i stedet, inntok jeg en veldig lite sjarmerende offerrolle.

Hanne Sigbjørnsen

Jeg tok tak til slutt og begynner nå å komme meg ovenpå igjen, heldigvis.

Det var en omstilling å gå fra en jobb som har så klare rammer som en sykepleierjobb, til en som ikke har rammer i det hele tatt.

Jeg hadde ikke trodd at livet mitt kom til å forandres så mye som det har gjort.

En av de mest merkbare tingene er fraværet av kolleger.

Som sykepleier snakker du med folk hele dagen. Jeg har faktisk aldri vært så god på small talk som da jeg jobbet i hundre prosent stilling på sykehuset.

Jeg kunne «smalltalket» med en død hest.

Hanne Sigbjørnsen

Snakke med folk er en sånn ting du ikke kan lære deg en gang, og så kan du det. Det er noe du må vedlikeholde.

Det er litt synd, siden jeg nå tilbringer mellom fem og ti timer om dagen foran en skjerm, helt alene.

Hanne Sigbjørnsen

Jeg prøver å lure meg selv til å tenke at jeg fortsatt er en del av sykepleiermiljøet, men det er åpenbart når jeg treffer dem, at jeg går glipp av mye.

Og det er kanskje en av de tingene jeg savner mest, å drikke med sykepleierne.

Du kan si hva du vil om middelaldrende næringslivsledere på julebord, men ingen fester som sykepleiere.

Jeg måtte en gang bokstavelig talt tråkke over en av sjefene mine for å komme meg hjem.

Hanne Sigbjørnsen

Og jo, jo, jeg har også vært på morsomme fester med forlagsbransjen, andre illustratører og tegneserieskapere, men det er ikke helt det samme.

Men, altså – jeg elsker å kunne drive med dette på fulltid, og det er et privilegium, og jeg tar det ikke for gitt.

Jeg er bare blitt litt Per Fuggeli når det kommer til å reflektere over livet, av det.

Jeg føler liksom at gjennom hele oppveksten, så går livet fremover i definerte epoker, og så blir du voksen og så er bare alt en eneste lang smørje.

Jeg har prøvd å illustrere min opplevelse her:

Hanne Sigbjørnsen

Dere husker kanskje at jeg for noen år siden hadde utrolig lyst på en baby, som en biologisk bieffekt av at jeg var så nyforelsket i Jostein?

Vel, nå er jeg også litt verpesyk, men mer av rastløshet denne gangen.

Som at det er neste «level» i livet.

Hanne Sigbjørnsen

Hanne Sigbjørnsen

Men jeg prøvde VR-briller her om dagen, og det likte jeg også veldig godt, så jeg har bestemt meg for å kjøpe det i stedet.

Det er litt enklere å få tak i og kan kombineres litt bedre med en karrière enn en baby kan.

For å oppsummere: Det ordner seg.

På Twitter: @tegnehanne

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.