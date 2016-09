Jeg har sagt opp jobben som sykepleier. Dette er pasientene jeg ikke kommer til å savne | Tegnehanne

Jeg har sagt opp jobben som sykepleier.

Dette er pasientene jeg ikke kommer til å savne.

PS: Dette er pasienter som går igjen, ikke enkelthendelser! Jeg overholder selvsagt fortsatt taushetsplikten.

1. Pasienten som bare stoler på legen og ingen andre.

Legen ser til pasienten i gjennomsnitt i to minutter pr. dag, om i det hele tatt.

Jeg er med pasienten hvert eneste minutt av vakten min.

Likevel er jeg for enkelte aldri noe mer enn en personlig assistent som legger til rette putene i ryggen.

Hanne Sigbjørnsen

2. Pasienten som ikke tar vare på egen helse.

Jeg vet ikke om det skyldes at de ikke føler seg syke, eller at de ikke bryr seg, men noen mennesker ignorerer fullstendig alle medisinske råd de får.

Det er det ekstremt plagsomt å være vitne til.

Hanne Sigbjørnsen

3. Pasienten som blir som en baby med en gang pårørende kommer.

Jeg skjønner at sykehus er skumle og at sympati fra pårørende føles betryggende, men noen ganger går det for langt.

Hanne Sigbjørnsen

4. Pasienten som delegerer alle oppgaver til meg.

Jeg gjør gjerne ting for pasienter som trenger det, men noen blir litt for komfortable med at jeg hjelper dem.

Noen ganger i så stor grad at jeg lurer på hvordan de klarer seg uten meg i livet sitt.

Hanne Sigbjørnsen

