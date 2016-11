Julegaveguiden alle kan følge | Tegnehanne

1. Skriv en liste over hvilke julegaver du skal kjøpe.

Sett deg ned med et glass vin og bestem deg i god tid før jul hvilke gaver du skal kjøpe til hvem.

Hanne Sigbjørnsen

Ignorer og rot bort denne listen, for så å gå ut 23. desember og kjøpe det første du ser.

Hanne Sigbjørnsen

2. Lag noe personlig.

Ingenting slår en personlig, hjemmelaget gave. Start rett rundt den tiden hvor alle bladene har falt av trærne med å tenke ut hva du skal lage.

Hanne Sigbjørnsen

La disse tankene bli inni hodet ditt, og aldri realiser dem på noen måte. Dra til ditt lokale kjøpesenter på lille julaften og kjøp en husholdningsartikkel til moren din som beviser nok en gang at du ikke vet noe om personligheten hennes utover hennes moderlige rolle.

Hanne Sigbjørnsen

3. Spør dem du er glad i hva de ønsker seg, og kjøp det.

Vær på offensiven og spør allerede på sensommeren hva folk ønsker seg.

Hanne Sigbjørnsen

Finn ut at alle egentlig har alt de trenger, for deretter å bruke dette mot dem når du gir gaver ingen vil ha.­

Hanne Sigbjørnsen

4. Planlegg en opplevelsesgave.

Alle elsker opplevelser, og det utgjør en perfekt julegave. Internett er fullt av forslag til gode utflukter, kokkekurs og smaking av alkoholholdige drikker.

Hanne Sigbjørnsen

Se på og vurder hundre ulike opplevelsespakker, og bli så overveldet av alle alternativene at du ikke klarer å ta et valg akkurat da. Det er jo lenge til jul, du har tid til å utsette det.

Gå ut på julaften og kjøp en generisk pynteting hvor du legger ved et sammenbrettet A4-ark som fungerer som et gavekort for en hjemmelaget middag.

Hanne Sigbjørnsen

Dere får det aldri til.

På Twitter: @tegnehanne

