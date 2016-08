Kort sagt 1. september

Illustrasjon: Oslo kommune

Kulturlandskapet på Bygdøy blir ikke rasert

Vi som har jobbet med planene, ønsker å imøtegå kritikken i leserinnlegget «Ikke rasér kulturlandskapet» (Aftenposten, 25. august.).

Å opparbeide en sykkelvei med fortau langs Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien, gir en trygg og fin sykkelvei for både voksne og barn helt fra sentrum til Norsk Folkemuseum.

Ja, det finnes et godt turveisystem på Bygdøy, men en turvei kan ikke fylle samme funksjon som en sykkelvei med fortau. Turveier brukes til rekreasjon for å finne ro, stillhet og lavt tempo. Man kan sykle på turveier, men de deles med de gående. Sykling må derfor foregå aktsomt og hensynsfullt. Av hensyn til fotgjengere er det heller ikke ønskelig å bygge et utvidet fortau. Å sykle sammen med biler i 60 km/t er hverken trygt eller attraktivt. Likevel viser trafikktelleringer at enkelte dager velger over 1600 syklister i døgnet Dronning Blancas vei. De sykler både på fortau og i veibanen, til tross for at det er et alternativt turveinett.

Når det gjelder «Musebakken» så er det kun en stripe langs ytterkanten av jordet som blir berørt. Det er trist å felle de store trærne i Kongsgårdalleen. Av de 12 trærne som står igjen i alleen på denne strekningen er de fleste i ferd med å dø. Trærne står tett på veien og har dårlige vekstforhold. 12 andre trær er allerede døde og fjernet. I dag er dette en ufullstendig allé. Etter ombygging blir veien blir mer trafikksikker og totalt plantes 48 nye trær. Nyplanting av trær krever graving og utskifting av masser som det ikke er mulig å få til når det står trær der. Kulturlandskapet på Bygdøy kommer til å bli like vakkert etter at sykkelveien er bygget.

Åse Rasmussen, prosjektleder i Bymiljøetaten Rune Gjøs sykkeldirektør i Sykkel- prosjektet i Bymiljøetaen

Byrådens påstander holder ikke vann

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) svarer i Aftenposten at byrådets politikk ikke er ideologisk, men pragmatisk. Hun er IKKE pragmatisk, da hadde hun tatt hensyn til at dette sykehjemmet drives rimeligere og med god kvalitet. Selv om hun innrømmer at det er bra drevet, vil hun ta driften tilbake. Hun ER ideologisk fordi rekommunalisering skal skje uansett.

Høyre ER pragmatisk fordi vi legger vekt på resultatene og vi er IKKE ideologiske fordi vi ønsker å beholde kommunal drift også. Det vet byråden, men som vanlig kaster hun om seg med påstander og kommentarer som ikke holder vann.

James Stove Lorentzen, helse- og sosialpolitisk talsmann, Oslo Høyre

Udokumenterte påstander

Den tidligere politikeren Erling Folkvord (Rødt) har lagt seg til en pussig uvane. Stadig vekk presenterer han en rekke udokumenterte påstander om meg og enkelte andre politiske motstandere. I et debattinnlegg i Aftenposten 26. august nevner han mitt og tre andre politikeres navn i en artikkel som handler om korrupsjon og ukultur i Oslo kommune.

Det samme gjorde han i Aftenposten 17. januar 2012, i VG i september 2011, og i en rekke bøker om temaene. Jeg har tidligere, senest i Aftenposten 19. januar 2012 tilbakevist påstandene. Folkvord er ikke bare på jordet, han er på feil jorde.

Folkvord ynder å fremstå som «korrupsjonskriger». Problemet hans er bare at han aldri har avslørt noen korrupte politikere. Snarere tvert imot, er han så vidt meg bekjent den eneste politikeren som urettmessig har tilegnet seg penger fra Oslo kommune. I årevis førte han feil på sine overtidslister. Men han ble tatt og måtte betale tilbake.

Kanskje er det derfor han har behov for å finne på stadig nye ting om andre, like virkelighetsfjernt alt sammen.

Peter N. Myhre, Oslo