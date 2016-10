Kort sagt 11. oktober

Integrering berører også majoriteten

Jeg kunne ikke være mer enig med Sylo Taraku når han i Aftenposten 3. oktober skriver at « ... i den offentlige skolen bør vi ha som mål å begrense bruken av religiøse markører som skiller barna fra hverandre. Vi bør heller ikke tilrettelegge for organiserte religiøse aktiviteter.»

Også SV ved Bård Vegar Solhjell har i VG skrevet om krav til religiøse trossamfunn i forbindelse med integrering og tilslutning til («norske») fellesverdier: «Skulen må vere livssynsnøytral, og fri for forkynning og religiøst press.» Bør det stilles krav også til den kristne religionsmajoriteten for å få til en god integrering i vårt samfunn? Eller er det bare de som tilhører minoritetsreligionene som må tilpasse seg? Debattantene er konkrete når det gjelder bønn i skolen og kjønnsdelt undervisning. Det pussige er at ingen nevner det mest eklatante eksempelet på aktiviteter som skiller skolebarna fra hverandre, nemlig majoritetspraksisen med å avholde gudstjenester i skoletiden.

Det styrker ikke debatten om integrering i et mangfoldig samfunn at denne regelmessige tradisjonen ikke nevnes med navn. Integrering dreier seg om å skape lojalitet til våre verdier og vårt samfunn. Da må det også stilles krav til både majoriteter og minoriteter. Skal vi forvente at minoriteter føler stolthet til vårt system, bør de som har nytt godt av privilegier i fellesinstitusjoner i mange år, finne seg i å måtte trekke seg tilbake på visse områder. Vellykket integrering handler også om evnen norske (kultur) kristne har til endring.

Jens Brun-Pedersen, pressesjef, Human-Etisk Forbund

Inviter FARC til Nobel-seremonien

Jeg registrerer som mange andre med glede at Nobels fredspris for 2016 går til Colombias president Juan Manuel Santos for hans innsats for å forhandle frem en fredsavtale med FARC-geriljaen. Nobelkomiteens beslutning om ikke å dele prisen mellom de to forhandlende partene, er noe mer kontroversiell, men komiteen har skapt en gyllen mulighet for president Santos til å invitere sin motpart i FARC til seremonien i Oslo rådhus i desember. Dette vil ha en viktig symbolverdi og sende et klart signal om ny giv for fred til FARC, som sliter med interne elementer som truer med å gjenoppta stridighetene, og til Colombias befolkning, som stemte nei til fredsavtalen. President Santos’ fortsatt utstrakte hånd holder håpet om fred og forsoning i Colombia i live.

Stina Reksten, Oslo

Misforståelser om Spekters posisjon

Debattinnlegget til turnuslege Steffen Hellevik i Aftenposten 4. oktober bærer preg av en rekke misforståelser. For det første er tariffoppgjør partenes ansvar, ikke politikernes. Så i stedet for å henvende seg til Bent Høie burde Hellevik henvendt seg til oss i Spekter.

Det er et faktum at Spekter har foreslått å videreføre dagens tariffavtale med Legeforeningen, som gir mulighet til å planlegge arbeidstiden på forskjellige måter. Spekter mener at arbeidsplanene skal være kollektive og utarbeides sammen med tillitsvalgte, uansett hvilken planleggingsmetodikk som brukes. Legeforeningen streiker nå imidlertid for å snevre inn dagens tariffavtale, slik at arbeidstid skal kunne planlegges på hovedsakelig én måte. Som Hellevik påpeker, er «en sliten lege en farlig lege». Derfor er det vanskelig å forstå at Legeforeningen vil tariffeste en planleggingsmetode de selv mener fører til slitne leger.

Det er ledelsen som har ansvar for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i sykehusene. Da må de også ha myndighet til å fatte endelige beslutninger når det gjelder arbeidstid. Myndighet må følge ansvar.

Gunnar Larsen, direktør, kommunikasjon og samfunnspolitikk, Arbeidsgiverforeningen Spekter

Et helhetlig grøntanlegg på Campus Ås

I et debattinnlegg i Aftenposten 4. oktober uttrykker Anne K. Geelmuyden og Kirsten G. Lunde misnøye med den fremtidige utvidelsen av parkanlegget på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Som alltid i arkitekturspørsmål, vil det være delte meninger - også blant fagfolk. Den valgte prosjekteringsgruppen fikk oppdraget i skarp konkurranse med andre tilbydere, der pris utgjorde bare 20 prosent av den totale vektingen. Erfaring og kompetanse ble derimot sterkt vektlagt. Statsbygg har hatt gleden av å samarbeide med dedikerte og dyktige medarbeidere. Det har vært en omfattende brukermedvirkning i prosjektet. Hverken Geelmuyden eller Lunde er universitetets brukerrepresentanter. Innenfor de økonomiske rammene er det mange hensyn som skal tas, ulike forhold må veies mot hverandre. Blant annet er hensynet til drift vektlagt etter sterkt ønske fra brukerne. Statsbygg vil fortsette det gode samarbeidet med Veterinærinstituttet og NMBU med det formål å utvikle et funksjonelt og helhetlig grøntanlegg på Campus Ås. Vi mener at vi nå bygger en vakker, velfungerende og bærekraftig park til glede for fagmiljø og besøkende.

Erik Antonsen, avdelingsdirektør, Byggherreavdelingen, Statsbygg

Utvid retten til dagpenger!

Rundt 140.000 personer har de siste årene mistet jobben og lever med den økonomiske utryggheten dette gir. Når man blir arbeidsledig har man rett på dagpenger i opptil to år. For mange av de første som mistet jobben i arbeidsledighetskrisen vi står midt oppe i, går snart retten til dagpenger ut. Mange av disse vil ikke innfri kravene til sosialstøtte. Når vi står overfor en arbeidsledighetskrise som ser ut til å bli vedvarende, er det vår jobb som politikere å lage et mindre rigid system. I 2003 kuttet Høyre og Bondevik-regjeringen retten til dagpenger fra tre til to år. Det var et feilgrep som Regjeringen burde gjøre om i den situasjonen vi nå står i. Regjeringen burde være like opptatt av å fjerne rigide regler og sørge for en økonomi å leve av til vanlige folk som har mistet jobben, som de er av å fjerne rigide regler og gi skattekutt til Norges rikeste. Arbeidsledigheten krever omstilling og en aktiv næringspolitikk. Men den krever også at vi gjør noe for dem som nå står i fare for å havne på bar bakke. Derfor må vi som et tiltak av mange, utvide dagpengeregelverket.

Ina Libak, sentralstyremedlem i AUF