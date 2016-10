Kort sagt 13. oktober

Leger legitimerer kvinneundertrykkelse

Kvinner har rett å kunne bestemme over egen kropp!

De lider under dogmer som brukes som tvangsmidler i religionens navn. Det er tradisjon i mange kulturer at kvinnen skal være jomfru når hun gifter seg. Derfor sjekkes unge kvinners jomfruhinne. Er den ødelagt før ekteskapet, kan hun tvangsgiftes med den mann hun hadde sex med, eller til og med piskes, fengsles, voldtas eller steines. Andre steder brukes psykisk straff. Noen utstøtes av familien eller sendes til hjemlandet for å giftes bort til en eldre mann. Mannen straffes ikke! Kvinnen er alltid skyldig fordi hun er mindre verdt i islamsk kultur og er mannens eiendom.

En voldtekt blir ansett som kvinnens skyld fordi hun har oppført seg feil og lokket mannen! Det er hun som mister sin anseelse. Ofte mobber mennene henne og sier hun har et åpent hull og kan voldtas av den som ønsker det. Dette foregår i dag. Venner av meg har tatt sitt eget liv på grunn av traumatiske opplevelser etter å ha blitt knepet i et kjærlighetsforhold. Samliv og underliv er hver enkelts eget ansvar, og ikke noe andre skal legge seg opp i for å påføre noen straff. Det er kjent at foreldre bringer unge kvinner til leger for å sjekke jomfruhinnen. Da er legen med på å legitimere en kvinneundertrykkelse hvor kvinnen ikke eier sin egen vagina. Jeg går gjerne i demonstrasjonstog utenfor den lege som bidrar til dette!

Anita Farzaneh, Oslo

Huset som ikke vil rives!

På Smestad i Oslo står et hus med sjel. Huset er opprinnelig et gammelt våningshus fra Østerdalen som ble demontert og satt opp på Smestad i 1918. Det gamle tømmerhuset dannet kjernen i det nye huset, som ble plassert på en solid grunnmur av gråstein og kledd med fint panel. Innvendig fikk veggene tykt tapet, eller gammelt panel fra tømmerhuset. Vi kjøpte huset av de første eieres arvinger i 1974, og flyttet inn tidlig i 1975. Vi har passet vel på vårt fine, gamle hus. Det har fått nytt tak, kjøkken, bad, rør, elektrisk anlegg, jordvarme, innredet loft og musikkrom i kjelleren. Vi har bygget en dobbeltgarasje og fått nytt hageanlegg.

Nå vil politikerne at vi skal selge vårt gamle hus til en utbygger, som skal få bygge blokker med 12 etasjer i vårt villastrøk langsmed T-banen på Smestad. Mange vakre villaer må rives, og beboerne er fortvilet. Hva får en politiker til å tro at hun/han har rett til å forlange andre menneskers hus revet? De vil svare at det ikke er de som vil rive vårt hus. De vil bare skaffe plass til flere beboere. Rivingen skal utbyggeren få ta seg av. Politikerne toer sine hender. Er Oslos befolkning klar over hva som holder på å skje? Mange stasjonsnære områder vil bli ødelagt. Flotte gamle villaer vil bli revet, og beboerne tvinges til å flytte. Vi er pensjonister, og vil gjerne få leve våre siste år i vårt kjære, gamle hus. Fri oss fra byutviklingskomiteen!

Kari og Carl Høgset, Smestad

Kunsten skiltes

Generalsekretær i Oslo Bys vel Ole Rikard Høisæther, etterlyste nylig skilt på byens kunstskatter, bl.a. Dynamikk av Arnold Haukeland. Oslo kommune forvalter en samling med over 600 utendørs kunstverk. Flere av hovedverkene er gitt som gave fra Oslo Bys vel, til glede for Oslos befolkning. Kulturetaten foretok mellom 2007 og 2011, en tilstandsregistrering av alle utendørs verk. Halve samlingen viste seg å ha konserveringsbehov. Mange verk manglet skilt.

Siden 2007 er mer enn 150 verk konservert og istandsatt. Tilstand og kunsthistoriske vurderinger har vært avgjørende for prioriteringene. Arbeidet har også omfattet skilting av skulpturer, som Torso - Great Arch på Bygdøy av Henry Moore, som fikk nytt skilt i bronse i sommer. Vi er i disse dager i ferd med å skilte de 50 siste skulpturene. Dette omfatter også Haukelands skulptur Dynamikk på Frognerstranda. Det arbeides med en brukervennlig og tilgjengelig digital formidlingsløsning. Arbeidet med å fotografere og skrive formidlingstekster er i gang. Vi håper at vi om ikke altfor lenge kan lansere en digital presentasjon av Oslo kommunes kunstsamling, slik at publikum kan få informasjon om og glede seg over kunsten.

Lily Vikki, skulpturkonservator NKF-N, Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten

NRK er et miljøsvin

NRK anslår at det finnes ca. 20.000.000 fullt brukbare FM-radioer i Norge. Disse radioene ønsker NRK at lytterne skal kaste!

Hvis vi anslår at radioene har en salgspris på kr 200 pr. stykk på bruktmarkedet, så representerer dette en verdi på kr 4.000.000.000, fire milliarder kroner som NRK vil at lytterne skal kaste rett i søppelkassen. Norge er det eneste land i verden som går over fra FM til DAB for riksnettet, så disse radioene er fullt brukbare i alle andre land i verden.

Fire milliarder kroner er et betydelig beløp, og å kaste disse fullt brukbare FM-radioene, representerer en stor, unødvendig forsøpling og miljøforurensning og et stort økonomisk tap. Jeg har følgende forslag: NRK arrangerer en returordning for FM-radioer. Disse FM-radioene kan så bli gitt til frivillige organisasjoner som kan dele dem ut til trengende i de deler av verden hvor disse foreningene er aktive. Dette kan være alt fra flyktningleirer til land med en fattig befolkning.

Å redusere unødig forurensning i en slik skala som det NRK legger opp til, bør være noe også miljøvernorganisasjonene bør være interessert i. Jeg vil avslutte med å si at jeg synes det virker litt ironisk når NRK sende et program som Live redder verden. Litt, når NRK selv legger opp til slik gigantisk forsøpling og sløsing med ressurser!

Arnfinn M. Manders, Oslo

Villedende påstand om medisinbruk

Einar Plyhn hevder i Aftenposten 27. september at i 2015 fikk 31 prosent av befolkningen utskrevet psykofarmaka. Disse tallene inneholder en rekke ulike legemidler, f.eks. søvnforbedrende legemidler, som ikke nødvendigvis brukes til å behandle psykiske lidelser i ordets vanlige betydning.

I 2015 var det ca. 7,6 prosent av befolkningen over 15 år som fikk foreskrevet antidepressive legemidler. Antidepressiver brukes også i behandlingen av bl.a. ulike angstlidelser. Omkring 2 prosent av befolkningen over 15 år fikk foreskrevet antipsykotika. Men halvparten av disse fikk foreskrevet et antipsykotikum som primært brukes for å behandle stressrelatert angst og uro samt depresjon. Mange bruker mer enn ett psykofarmakon. Derfor er antallet personer som bruker psykofarmaka noe lavere enn prosentsummering tilsier.

Einar Plyhn skriver også at psykiatere ikke er nysgjerrige fordi vi ifølge ham ikke stiller spørsmål ved psykofarmakas effekt og bivirkninger. Virkningen av psykofarmaka som sådan setter vi ikke spørsmålstegn ved. Men hvem som vil ha nytte av disse og hvordan vi kan unngå uheldige bivirkninger, er i høy grad noe det forskes på.

Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri

Myndighet følger ikke ansvar for pasientsikkerhet

Kommunikasjonsdirektør i Spekter, Gunnar Larsen, begrunner Spekters posisjon med at lederne har ansvar for pasientsikkerhet i sykehusene. Hvis det stemmer, er det underlig at lovverket ikke inneholder sanksjonsmuligheter mot ledere når det oppstår pasientskader og uønskede hendelser i pasientbehandlingen, men derimot rikelig med sanksjonsmuligheter mot helsepersonellet.

Ellen Tveter Deilkås, forsker på pasientsikkerhet og overlege