Kort sagt 17. oktober

Bak sløret . . . et demokrati i ubalanse

I kjølvannet av Likestilling- og diskrimineringsombudets kontroversielle håndteringer og støtte av hijab-saker sitter jeg undrende igjen. Er det slik at bare det er mange nok som undertrykker, og mange nok som lar seg bli undertrykt, så beskytter vi undertrykkingen under den demokratiske paraplyen? Vi må driste oss til å kalle en spade for en spade, dersom verdiskaping og bærekraft skal være sluttresultatet i vår integreringspolitikk. Hijab-debatten omhandler balansen mellom ytringsfrihet og et kvinnesyn. I hvilken grad skal vi la ytringsfriheten beskytte et usunt kvinnesyn? Dilemmaet oppstår når ytringsfriheten blir brukt til å stagnere integreringen, og blir et skalkeskjul for å undertrykke andre demokratiske verdier som likeverd og likestilling.

Muslimske kvinners behov for tildekningsplagg skyldes en kultur hvor kvinnen blir sett på som mannens ære. Gjennom årtusener har kvinnen overbevisende blitt fortalt at dette handler om hennes trygghet, dydighet og verdighet. Tildekkingsplagg brukes i islamske kulturer som kontrollmekanismer for å verne om mannens og familiens interesser.

Blant muslimske innvandrere i Norge og Europa blir ytringsfriheten brukt til å håndheve denne kontrollmekanismen, og det blir uforståelig når Likestilling- og diskrimineringsombudet forsvarer dette.

Oppgraderer vi kvinnesynet og reduserer den sterke sosiale kontrollen i parallellsamfunnene, mister tildekningsplaggene sin funksjonalitet.

Amer Walayet, Moss

Mer byråkrati gir ikke flere boliger

Med Høyre i byråd i Oslo ble det gjennomført et taktskifte i antall boligreguleringer i 2015. Dessverre har ikke dagens byråd klart å opprettholde tempoet. Noe av det siste det borgerlige byrådet fikk vedtatt var en kommuneplan som identifiserte 120.000 nye boliger innen 2030. Det samme byrådet leverte 5658 ferdigregulerte boliger i 2015. Nylig la det rødgrønne byrådet frem sitt budsjettforslag for 2017. Det var ikke overraskende at de vil ansette flere saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten siden de kun har regulert 2400 boliger hittil i år. Høyre mener flere kommunalt ansatte ikke vil øke boligbyggingen. Ingen kan bo i en regulert bolig, den må også bygges. Høyre mener kommunen i stedet må spille en aktiv rolle i boligbyggingen. Under borgerlig byråd ble Ensjø transformert fra industriområde til boligområde med 7000 boliger. Kommunen samlet private aktører til samarbeid og sto selv for anlegg som grøntanlegg og idrettshaller. Med befolkningsveksten vi har, må Oslo tilrettelegge for boligbygging i raskt tempo med vekt på godt bomiljø.

Et viktig område i årene fremover vil være Hovinbyen, som strekker seg fra Økern til Breivoll med minst 40 000 nye boliger. Her trengs det samferdselsinvesteringer som på Løren. Lørentunnelen sørget for en bedre trafikkflyt på Ring 3, samtidig som det ble bygget 1500 boliger i Lørenbyen. Bygging av ny T-banestasjon gjorde området attraktivt. Det borgerlige byrådet la grunnlaget for mange store områdeplaner. Dersom det fulle boligpotensialet skal realiseres, må det rødgrønne byrådet legge vekk ideologiske kjepphester og prioritere private samarbeidspartnere, bygge miljøtunneler og samferdselsprosjekter og slutte å svartmale boligbyggingen i Oslo. Arbeiderpartiet stemte for færre boliger i hele forrige periode. Taktskiftet til Høyre var viktig, og dagens byråd bør følge opp!

Eirik Lae Solberg, gruppeleder, Høyre, Oslo bystyre, Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for byutvikling, Høyre, Oslo bystyre

Modulvogntog nødvendig for å øke trafikksikkerheten

I torsdagens avis og på aftenposten.no blir TØI grovt feilsitert. «Monstervogntogene» øker slett ikke dødsrisikoen, men er tvert imot et godt verktøy for å motvirke den. I 2014 publiserte TØI en evaluering av prøveordningen med modulvogntog i Norge. Denne avdekket klare samfunnsøkonomiske fordeler: Jo færre vogntog på veiene, jo bedre er trafikksikkerheten. Dette var også konklusjonen i den seneste TØI-rapporten, som Aftenposten benyttet som grunnlag i sin artikkel. Likevel valgte journalisten å formidle budskapet «monstervogntog øker dødsrisikoen».

Dette kjenner hverken TØI eller NLF seg igjen i. For å ivareta trafikksikkerhetselementet også i fremtiden er vi helt avhengig av modulvogntog. Hvis vi utnytter kapasiteten fullt ut kan 1000 modulvogntog fjerne 500 tradisjonelle vogntog fra veinettet. Det er 500 vogntog som aldri trenger å møte personbiler på trange riks- og fylkesveier uten midtdeler.

TØI har nå offentlig tilbakevist avisens påstand og stadfestet - igjen - at modulvogntog er en del av løsningen, ikke problemet.

Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Snikinnføring av samskatt

Frem til 1969 ble ektefellers inntekt som hovedregel lagt sammen og skattlagt under ett her, det het samskatt. Gifte kvinner ble ikke betraktet som selvstendige personer. Og samskatten hindret gifte kvinners lønnede arbeid. Norsk Kvinnesaksforening, med Eva Kolstad i spissen, førte en lang kamp for å få slutt på samskatten.

Nå blir samskatten gjeninnført bakveien. Ikke for alle, bare for lavere inntekter. Gratis kjernetid i barnehager blir tildelt på grunnlag av husholdningsinntekten. Forslag om inntektsprøvet barnetrygd fra Venstre og Fremskrittspartiet, virker på samme måte. Både barnehagepriser og barnetrygd er av særskilt betydning for kvinner. Barnehager er nødvendige for at mødre skal kunne ta lønnet arbeid. Men gratis kjernetid vil hun ikke få hvis mannen tjener for mye. Og fordelen faller bort hvis hun tar lønnet arbeid.

Barnetrygden blir utbetalt til den som i hovedsak har omsorg for barnet; som oftest moren. Ved inntektsprøving mister mor barnetrygden hvis far tjener over en viss grense. Venstres Trine Skei Grande burde skamme seg over å undergrave innsatsen til partifellen Eva Kolstad.

Hilde Bojer, samfunnsøkonom og medlem av arbeidsutvalget i Norsk Kvinnesaksforening