Kort sagt 18. oktober

Få frem mangfoldet i Teater-Norge!

Lørdag 1. oktober skrev Aftenposten en artikkel der den nye 1.-klassen ved Teaterhøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), ble intervjuet under overskriften « ... de vil bli Norges ledende skuespillere». Som studenter ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag sukker vi over den manglende dekningen av mangfoldet av skuespillerutdanninger. Vi opplever at Aftenposten med denne artikkelen opphøyer KHiO til en monopolutdannelse for skuespillere. Det er i så fall snevert, da det finnes fire offentlige og tre private skuespillerutdanninger på bachelornivå i Norge.

De fleste av disse har helt ulike tilnærminger til teater, noe som gjør at utdanningene ikke konkurrerer med hverandre. På film, på scenene og i det frie scenekunstfeltet ser vi skuespillere utdannet fra alle skolene. Dette skaper et etterlengtet mangfold i Teater-Norge. Hvem har da rett til å definere hvem Norges ledende skuespillere i fremtiden skal være? Ville ikke en mer nyansert form for journalistikk være å fortelle om bredden av det som foregår ved de ulike utdanningsinstitusjonene?

Verdal, der skolen vår befinner seg, ligger riktignok utilgjengelig for folk flest. Men bør ikke Aftenposten, som riksdekkende avis, ha mulighet til å ta seg en flytur? Eller i det minste rusle bort til de andre skuespillerutdanningene i Oslo, som i likhet med KHiO ligger et steinkast unna redaksjonslokalene deres?

Vi heier på KHiO. Vi heier på alle de andre skuespillerutdanningene i landet. Og vi vet de heier på oss. De er våre venner og fremtidige kolleger. Og ja, i fremtiden vil de representere Norges ledende skuespillere. Men det vil vi også.

Vilde Johannessen, Sebastian Skytterud Myers, Mathias Augestad Ambjør.

Alle er avgangsstudenter ved Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag