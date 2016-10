Kort sagt 19. oktober

Hvordan kan Melgaard fornærme Munch?

Bjarne Melgaards planer om et Snøhetta-tegnet boliganlegg på Kikutkollen, naboeiendommen til Edvard Munchs Ekely, har skapt debatt. Noen kaller Kikutkollen for Munchskogen. Fredrik Dieserud, Aftenposten 29. september, påstår at Melgaard «invaderer» Munch. Per Maning, Aftenposten 30. september, byr også på mye «gruff». Men Kikutkollen var aldri noen Munch-skog, den lå ved siden av Munchs atelier mot Jarlsborgveien, nå bebygget med atelierboliger. Selvaagbygg kjøpte Kikutkollen etter siste eiers død for boligbygging planlagt nærmest hengende over atelierboligene i St. Georgs vei.

Protester stoppet planene. Så kommer Melgaard med et spektakulært prosjekt på toppen av Kikutkollen. «Du ska’ke komme her og komme her», synger Øystein Sunde. Gjaldt sangen dette prosjektet? Hvordan kan Melgaard fornærme Edvard Munch? Hva har Melgaards kunst med saken å gjøre? Å bygge et fantastisk anlegg på en tidligere bebygget tomt, grensende inn til bebyggede områder, må behandles som en vanlig byggesak og med objektive grenser for hva som kan ansees som relevant.

La oss glede oss over at noen tar sats og skaper noe stort og nytt. Å ligge inntil en kunstnerkoloni der Edvard Munch har bodd, er jo i denne sammenheng et pluss.

Bernhard Matheson, Ekely-beboer 1951-1965

Nå får det være nok!

Av alle idiotiske beskyldninger, trakasseri og mediehysteri, må Therese Johaugs «dopingskandale» ta kaka!

Bør man ikke spørre seg: Har den lille kremklatten på Thereses leppe i det hele tatt kunnet ha noen innvirkning på hennes prestasjoner i løypa? Også denne legen da, som har tillatt seg å prioritere helbredelsen av Thereses leppe fremfor en mikroskopisk ingrediens som ikke har kunnet forårsake annet enn nettopp dette: å helbrede, han skal henges ut som en storforbryter i verdenspressen! Jeg lyttet til torsdagsdebatten i forrige uke og trodde ikke mine egne ører! Den ene feigingen etter den andre uttalte seg; Her var det bevisst doping som gjaldt med skyld i hytt og vær og spørsmål om straffetiltak, selv om medisinen hverken ble spist, drukket eller injisert!

Det er ikke Johaugs skyld at toppidrettens maktelite nok en gang har ofret en fremragende utøver og en samvittighetsfull doktor til en hel verden som godter seg!

Dere som sitter på toppen og styrer det hele og ikke tør annet enn å knuse uskyldige for å redde ansikt for resten av verden på grunn av den arrogansen dere har vist når alt gikk på skinner, dere burde vurdere deres holdninger! Skjerp dere!

Trude Dons (82), Oslo

Johaug-jammeren

Vi kan alle synes synd på Therese Johaug og hennes problemer med leppekrem. Men er det verdt ti sider, inkludert forsiden, av Norges beste avis? Når skipresidenten uttaler at «det er en sorgens dag. På mange måter litt uvirkelig Jeg tror alle her forstår at det som ikke skal skje ... har skjedd», forekommer det en at det er et større terrorangrep han snakker om. Eller verre?

Så vidt jeg vet kan Johaug fortsatt gå på ski så mye hun vil, formodentlig har hun glede av det. Og hun og skipresidenten skal vite at de ikke lider for min skyld - børen er ikke så tung. For øvrig anbefaler jeg at slurvete eller lurvete skileger får ny jobb med herrelandslaget i fotball.

Morten Carlsen, Nesodden

Gjenbruk eller gjenvinn radioen din!

Arnfinn M. Manders skrev i Aftenposten nylig om gjenbruk av FM-radioer. FM-radioen kan fint leve videre i en digitalisert radiotid. Har du en god FM-radio du vil beholde, anbefaler NRK at du oppgraderer den med en DAB-adapter. Da vil FM-radioen spille av signalene fra adapteren og ha et langt liv også etter FM-slukkingen. Ifølge digitalradioundersøkelsen Q3 2016 (Kantar Gallup) er ca. 8 millioner FM-apparater berørt av slukkingen. Hvor mange av disse som vil bli oppgradert til DAB+, vet vi ikke ennå.

Alle FM-radioer som ikke lenger brukes, bør gjenvinnes slik at materialene kommer andre til gode. Loop (Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning) anslår at 99 prosent av en FM-radio kan gjenvinnes. Alle har rett til gratis innlevering av elektrisk og elektronisk avfall - enten til forhandler eller gjenbruksstasjon. Gamle radioer får derfor nytt liv etter sin avgang - som råvarer til nye produkter.

Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for medie-utspilling og beredskap, NRK.

Stopp trikkeplanene langs Ring 2!

Ring 2 i Oslo er stappfull av alle slags trafikanter. Nå vil byrådet fylle opp veien enda mer: med trikk - en forhistorisk mastodont! Hvor kom den dårlige ideen fra? Trikken var konkurransedyktig på å frakte mange folk effektivt frem til 1887 - da det luftfylte hjulet ble oppfunnet. Byer i hele verden fortsatte likevel å legge trikkelinjer inntil det brått gikk nedover etter krigen. Da ble byer planlagt for bilen. Politikere går likevel stadig til valg på å bygge trikkelinjer, mot trafikkplanleggeres råd. Trikkelinjer er jo et kraftfullt bevis på at man tar avstand fra bilbyen, som ikke var så smart likevel.

Trikken passer dårlig sammen med andre trafikanter. Trikk kan være fint, men er likevel dyr, arealkrevende og forårsaker stygge ulykker. Derfor bør den ikke stappes inn på Ring 2, som er en av de mest brukte og farligste sykkeltraseene i Norge. Trikken vil gjøre det enda farligere.

Bymiljøetaten har siden 2014 sittet på en fiks ferdig reguleringsplan for sykkeltrasé langs Ring 2. Nå ligger den i skuffen. By- og trafikkplanleggere opplever ikke bare press fra sterke krefter utenfra i sitt arbeid med sykkelinfrastruktur, men også internt.

Vi vet at Oslo kommunes sykkelgeneral Rune Gjøs ikke kan skrive dette, men antar han vil. Derfor skriver vi: Stopp trikkeplanene langs Ring 2!

Aslak Fyhri, forsker 1, Hanne Beate Sundfør, forsker 3, Torkjell Bjørnskau, forskningsleder, alle Transportøkonomisk institutt.

Bevar Holmenkollen som hovedarena!

Holmenkollen Riksanlegg er en hovedarena for Oslos Homo Ludens - det lekende menneske. Et samlingssted for bredde og elite, og Norges mest besøkte turistattraksjon. Faktum er at trafikken forbi riksanlegget er mangedoblet de siste årene som så mange andre steder i byen, fordi byen vokser. Og det skal den fortsette å gjøre. Det planlegges nemlig så mange utbygginger i området Holmenkollen-Frognerseteren-Voksenkollen de neste årene, at trafikken vil fortsette å øke med flere tusen biler i døgnet.

Med den planlagte trafikkøkningen forbi Holmenkollen, er det ikke usannsynlig at man en dag vil se overskriften: «Landslaget må droppe trening i Kollen på grunn av for dårlig luftkvalitet».

Veien opp til Holmenkollen er «en vei inn» og «en vei ut», og her skal alt og alle transporteres. Samtidig er de tunge motbakkene blant Oslos mest brukte veier for trening på rulleski, sykkel og løping. Allerede i dag er konflikter dagligdags, og senest i sommer omkom en syklist i krysset ved riksanlegget. Veien og T-banens kapasitet er allerede sprengt de dagene med størst utfart.

Den utbygging som nå planlegges medfører en langsom, men sikker død for området. Vi må snart begynne å få øynene opp for at vi er i ferd med å ødelegge vår felles kulturarv i området rundt Holmenkollen, vårt viktigste område for rekreasjon og trening og at et av byens største varemerker vil bli sterkt forringet.

Karine Fluge Ulleberg, senioringeniør, Universitet i Oslo, motbakkeløper, idrettsentusiast og beboer i Holmenkollen