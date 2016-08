Kort sagt 30. august

La oss slippe enda et nytt «angre- objekt» i Oslo

Byråden for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), feilinformerer i sitt svar til Carl Oscar Pedersen (H), som går imot nedbygging av Røde Kors-parken på Frogner. Hun hevder parken i dag er et lukket område. Den har i alle år vært tilgjengelig, og brukes daglig av bydelen. Parken fra 1917 er en viktig grønn lunge i bydelen, av stor bevaringsverdi (på Gul liste), som klimaabsorbent i en forurenset by - og for allmenn trivsel. Både Fortidsminneforeningen og Oslo Byes Vel protesterer.

Den 40 år gamle reguleringsplanen løser ikke dagens problemer. Parkering for 35 biler forsvinner med nybygget og må nå ut på gatenivå, og hvor skal nye medarbeidere og klienter parkere - som en konsekvens av 2800 kvadratmeter nytt bruksareal? Det blir ikke behov for flere P-plasser, sier tiltaksansvarlig. Hvordan denne bløffen har gått igjennom i Plan- og bygningsetaten, er urovekkende for en bydel som allerede er fylt opp med biler.

Nybygget er etter protester flyttet ti meter lenger inn i parken, for å redde de store trærne mot Gabels gate. Fint, tenker noen. Det reduserer imidlertid parkens brukbarhet betydelig. De av oss med mange års erfaring med oppføring av bygg i denne størrelsen, tror trærne kan stå i fare for å falle av seg selv når anleggsmaskinene går løs på grunnen eller store kraner sveiver litt ukontrollert mellom tretoppene.

Vi setter nå vårt håp til Fylkesmannen, som nå har saken på sitt bord - etter at vedtaket er anket. La oss slippe enda en nytt «angreobjekt» i Oslo.

Didrik Hvoslef-Eide, arkitekt

Burkini bekrefter mangel på likestilling og integrering

Rabia Musavi har i et debattinnlegg i på aftenposten.no fortalt at burkinien åpnet dører som gjennom hele barndommen og ungdommen var lukket. Ved å bruke burkini kunne hun delta på svømming og være med å bade på stranden. Ergo vil hun hylle et plagg som bidrar til deltagelse, inkludering, likestilling og engasjement.

Hennes innlegg forteller meg nettopp at burkinien er en bekreftelse på mangel på likestilling og integrering i innvandrermiljøer. Det er jentene som må pakkes inn som pakkepost og må bruke burkini. Meg bekjent er det ikke noe tema for guttene. Jeg ønsker å beholde et likestilt samfunn i Norge. Da kan det ikke være et krav at jentene skal pakkes inn for å kunne delta i samfunnet. Det som opprører mest, er at Rabia Musavi er prosjektkoordinator for LIN - Likestilling, inkludering og nettverk. Hvis dette er et offentlig finansiert tiltak, er det på tide at det offentlige ser på hvordan de bruker penger. Skal vi integrere burkinien, eller skal vi forlange likestilling i innvandrermiljøer?

Anne Ulvig Grong

33 grader på galleriet! Hallo! Jeg har sendt en klage til Baroniet i Rosendal og Kvinnherad kommune etter å ha opplevd sterkt ubehag og sett folk med små barn «flykte» etter første innslag av Kammermusikkfestivalens åpningskonsert i Riddersalen 11. august!

Ca. 400 tilhørere var til stede (alle dager) og musikerne som opptrådte må ha lidd og svettet, men ytet allikevel imponerende godt. Alle konsertene, alle tre dager, var preget av sterk varme og tilsvarende trekk når vinduer ble åpnet en stund for å avhjelpe! En «gjennomvåt» mann som jeg snakket med utenfor Riddersalen, fortalte at han hadde målt 33 grader Celsius på galleriet! Hallo!

Og absolutt de fleste tilhørerne hadde forlengst passert sin andre ungdom. Et enkelt svar fra i det minste Baroniet (en stiftelse styrt av Universitetet i Oslo) hadde jeg ventet, men i løpet av tiden siden konserten, har jeg kun mottatt et «automatsvar» fra nevnte kommune! PS! Hadde klimaanlegget i et auditorium hos Universitetet i Oslo sviktet, ville rektor Ole. P. Ottesen, som forøvrig åpnet kammermusikkfestivalen i Rosendal, sørget for at forelesningen ble stoppet.

Norman Reppenhagen Austevoll

Takk for at dere tar ansvar!

Sentrale aktører i Oslos utelivsbransje vil starte en ny organisasjon: Utesteder mot narkotika, forteller bransjerepresentanter i Aftenposten i en kronikk 26. august. Aktørene opplever narkotikaproblemet dobbelt: Både som samfunnsproblem og som problem for deres bransje fordi avdekking av kjøp, salg og bruk på utesteder kan gi sanksjoner og bevillingsinndragning. Hverken cannabis eller MDMA/ecstasy er en vanlig del av norsk hverdagsliv eller sosial kultur. Sist måned er det bare 1,7 prosent av befolkningen som har brukt cannabis, ifølge siste SIRUS-tall (2015). For MDMA/ecstasy og andre illegale rusmidler er tallene enda mye lavere. Men de som er ute på byen sent lørdag kveld bryter ut av denne statistikken. Folkehelseinstituttet la nettopp frem nye tall som viser at 1 av 4 som ble testet på byen i Oslo hadde brukt illegale rusmidler siste to døgn. En av syv testet positivt på kokain, like mange på cannabis. To prosent hadde brukt MDMA, amfetamin eller ecstasy.

Dette er stoffer med et klart skadepotensial både for fysisk og psykisk helse. Narkotikabruk bidrar også til et mer utrygt uteliv. Utelivsbransjens klare holdning mot narkotika og viljen til å bidra for å redusere problemet, er et viktig initiativ som bør få all mulig støtte fra de andre aktørene som jobber i Oslos natteliv. Takk for at dere er med og tar ansvar.

Mina Gerhardsen

Pushere mot narkotika

Oslos utesteder varsler at de vil stifte Utesteder Mot Narkotika. Det hevdes at utestedene mister driftsgrunnlaget. Hva ligger bak? Er det press fra politiet eller profittmotiv? Utestedene er selv de største pusherne - av det lovlige rusmiddelet alkohol. Narkotikapolitiforeningen frir til dem på sine nettsider: «Bruk av narkotika i utelivet medfører redusert omsetning av lovlige varer».

Vil man ha trygghet i utelivet, bør man bekjempe alkohol; det fører i langt større grad til problemer. De som er påvirket av cannabis drikker mindre, er mindre utagerende og legger seg tidligere. I Nederland er cannabis en bevisst strategi mot hooligans fordi det roer folk ned. Det vet både politiet og utelivet.

Straffelovkommisjonen foreslo å avkriminalisere narkotika i 2002, i ettertid har FN og WHO anbefalt det samme. Hva man har i blodet er en privatsak, så sant man ikke utsetter andre for risiko.

Ville man drikke under forbudstiden, oppsøkte man ulovlige buler. Det var farligere og uten kvalitetskontroll. Situasjonen er den samme for brukerne av dagens ulovlige stoffer. Ekskluderer vi dem, trekker de mot farligere undergrunnsfester. Det er skuffende at de som fikk komme inn i varmen med sitt rusmiddel, støtter undertrykkelsen av dem som bruker dagens illegale rusmidler. De burde vite bedre.

Elise Johansen, Oslo-jente