Oslo må samarbeide

Mange tar til orde for at Oslo og Akershus bør slås sammen, og at Oslo ikke kan unndra seg de samarbeidsprosesser som skjer i resten av landet. Når Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog nå har invitert Oslos byrådsleder Raymond Johansen til et tettere samarbeid, er det en invitasjon han bør takke ja til.

Akershus og Oslo er ett arbeidsmarkedsområde, og regionen er som et nav mot resten av landet. Få områder har bedre forutsetninger for fremtidsrettet næringsutvikling. Befolkningsveksten som forventes medfører økt etterspørsel etter arealer til ulike formål, som bolig- og næring. De store samfunnsoppgavene dette medfører, må fylkene løse i fellesskap.

Virke erkjenner at det kan være argumenter mot å tvinge Oslo til sammenslåing. Siden Oslo er fylke og kommune i ett, har de en unik forvaltningsmodell. Denne har vært viktig for å kunne levere sammensatte oppgaver på en god måte, for eksempel innenfor barnevern. Det betyr imidlertid ikke at det er akseptabelt av Oslo å avslå et tettere samarbeid med omkringliggende fylker.

Harald Andersen, direktør, Hovedorganisasjonen Virke



Oppklaring om riksvåpenet

I et debattinnlegg i Aftenposten 26. september stiller Kirsti Boger spørsmål ved Stortingets bruk av riksvåpenet.

Riksvåpenet er nasjonen Norges våpen og blir brukt av statsmaktene, noe som er en tradisjon som går tilbake til 1200-tallet. Riksvåpenet har alltid hengt sentralt i stortingssalen og gjenfinnes mange andre steder i bygget. Det blir også brukt på de formelle stortingsdokumentene. Stortinget har ikke utviklet en logo, men benytter riksvåpenet som symboliserer Stortinget som den sentrale statsmakt. Også regjeringen og domstolen - den utøvende og dømmende statsmakt - benytter riksvåpenet som symbol.

I kongelig resolusjon av 19. mars 1937 defineres riksvåpenet slik: «Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.»

Definisjonen beskriver hva riksvåpenet skal inneholde, men åpner samtidig for at det kan formgis på ulike måter. Regjeringens riksvåpen er for eksempel blitt endret en rekke ganger gjennom årene.

Riksvåpenet Stortinget nå har utformet, har et særegent uttrykk med referanser til stortingsbygningen, for eksempel er halen inspirert av detaljer i dekoren på vegger og i tak. Det er utformet i tråd med heraldiske prinsipper, både i form og farger. Den nye visuelle identitet består i tillegg av en rekke andre elementer som farger, mønstre og bilder. Les mer om dette på Stortingets nettside.

Ida Børresen, Stortingets direktør



Å invadere Edvard Munch

Bjarne Melgaard vil bygge sitt voldsomme hus på et fredet område, helt inntil Edvard Munchs opprinnelige eiendom på Ekely. Snøhetta-prosjekterer. Melgaard er anerkjent blant noen, men han er hverken i nærheten av Munchs storhet eller genialitet.

Munch sa selv at Michelangelo hadde beskrevet menneskekroppen så godt at andre ikke trengte å gjøre samme. Selv ville han beskrive menneskesinnet. Han har malt 2000 malerier og laget enda flere trykk, tegninger; alle med en opplevelse/mening ved livet. Han har gjennom sin kunst gitt oss en sann lærebok om menneskesinnet. Hverken Picasso eller van Gogh var i nærheten av dette.

Munch holdt mange på avstand, ikke fordi han ikke var glad i dem, men fordi han hadde et ytterst sensitivt sinn. Hvis Oslo kommune og Riksantikvaren lar bygge Melgaards planlagte hus, gir vi Munch og hans ettertid akkurat det han ikke trengte.

Melgaard og Snøhetta har gjort nok med å forstyrre Munchs kunst i Munchs eget museum i fjor. Oslo kommune rev Munchs hus på Ekely i 1960. Hva er det med Melgaard og Snøhetta, som i 2016 tillater seg å invadere en av verdenshistoriens største kunstnere? Eller, hva er det med Oslo by?

Fredrik Dieserud, psykiater Sandefjord