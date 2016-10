Kort sagt, 12. oktober

En skandalepris!

Den norske Nobelkomiteen fornekter seg heller ikke i år ved å gi fredsprisen til en politiker som overhodet ikke fortjener den. Som president i Colombia har Manuel Santos et meget stygt rulleblad som tidligere forsvarsminister. FARC, som man regner som en terroristorganisasjon, har ikke fått prisen, og det er vel naturlig når fredsavtalen ble avslått av det colombianske folk. Nobelkomiteen skaper neppe noe bedre grunnlag for fred i Colombia ved å gi fredsprisen bare til Santos. Nobelkomiteen burde ha klart å finne frem til en bedre kandidat enn Manuel Santos. Det er særdeles skuffende.

Thor Krefting Nissen, Oslo

Etterretningstjenesten må tåle debatt

E-sjef Morten Haga Lunde argumenterer i et intervju med Aftenposten nylig med det legitime behov for hemmelighold i et stadig mer spent forhold til vår nabo Russland. Norsk PEN har gitt varsleren Edward Snowden Ossietzky-prisen, og arbeider for at han skal kunne komme til Norge for å motta prisen. Hva har så dette å gjøre med norsk etterretningstjeneste?

Haga Lunde sier ikke noe om forholdet til amerikansk etterretning i intervjuet. Snowden har avdekket at NSA drev med massiv overvåking, og i prinsippet kan kontrollere all elektronisk kommunikasjon i global målestokk. Det som fortsatt ikke er klart, er hvilken rolle Norge og norske installasjoner har hatt og har i dette systemet. Norge er en av de nærmeste samarbeidspartnerne til USA/NSA, gjennom nettverket «ni øyne». Gjennom Snowdens avsløringer vet vi at NSA vurderer Norge, en av de viktigste samarbeidspartnerne for innhenting av teknisk etterretning for USA. Bård Wormdal hevder i sin bok Spionbasen at norske installasjoner er dypt involvert i NSAs informasjonsinnhenting. Dette er delvis et bilateralt samarbeid uavhengig av NATO. Installasjonene på norsk jord bør derfor ikke bare sees på som en nødvendig defensiv ressurs. Snowden har vist at det kontroversielle dronekrigsprogrammet er helt avhengig av data fra USAs globale nettverk. En konferanse som setter søkelys på etterretningstjenesten plass i den demokratiske debatten, bør hilses velkommen og ikke mistenkeliggjøres.

Rune Ottosen, ansvarlig for varslingssaker styret i Norsk PEN

Arbeiderpartiet kutter i skolebudsjettet

Det er ett år siden Tone Tellevik Dahl (Ap) ble skolebyråd i Oslo. Forrige uke la hun frem sitt første budsjett som kutter i Osloskolen, til tross for at byrådet tar inn mye mer eiendomsskatt. En skatt som de gikk til valg på.

Byråden har rett i at det var et rammekutt i byrådet Røslands økonomiplan. I mellomtiden har Høyre vedtatt et nytt program, hvor skolen styrkes. Høyres skoleløfter innebar også å gi elevene mer undervisning. Det første byrådet gjør er å kutte én time i 5.-7. trinn. Det er det motsatte av å styrke skolen. Heldigvis har vi en borgerlig regjering som gir alle 5.-klassinger en ekstra time naturfag. Den styrkingen skolen kunne fått, forsvinner like fullt.

Byråden er fortsatt mer opptatt av hva det forrige byrådet gjorde enn hva hun selv gjør. Arbeiderpartiet kutter skolen med 8.4 millioner i 2017, og det kuttes tilsammen 122,1 millioner frem til 2020. Dette er et stort steg bort fra suksessoppskriften som ga oss landets beste skole.

Øystein Sundelin (H), nestleder, finanskomiteen, Oslo bystyre

Barns rettigheter er godt beskyttet

I Aftenposten 8. oktober kommer SVs Bård Vegar Solhjell med kraftige karakteristikker av Regjeringens anbefaling om at Norge ikke skal tilsluttes individklageordningen under barnekonvensjonen.

Solhjell presenterer dette som manglende gjennomføringskraft i møte med sterke krefter i de juridiske miljøene og i embetsverket. Dette resonnementet blir for lettvint. Barnekomiteen har foreløpig ikke ferdigbehandlet en eneste individklage. Vi vet rett og slett ikke nok om hvordan klageordningen vil fungere, til at vi ønsker å slutte oss til nå.

Tilslutning til en internasjonal klageordning må bygge på gode faglige utredninger av konsekvensene, og ikke på enkle betraktninger om at manglende tilslutning vil være pinlig, som Solhjell hevder. Regjeringens linje handler om å tenke seg om før vi gir et internasjonalt organ betydelig innflytelse over norske politikeres handlingsrom. Selv om ikke uttalelsene vil være rettslige bindende, vil det være en klar forventning om at rådene følges.

FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgivning. Barns rettigheter er godt beskyttet i Norge.

Marit Berger Røsland, statssekretær (H), Utenriksdepartementet

Danskene vil ha lovlig hasj

Aftenposten skrev nylig at et flertall i Norge er mot lovlig hasj. I Danmark har pipen imidlertid en annen lyd; der er 72 prosent for lovlig cannabis, ifølge en Gallupundersøkelse utført i juni. Spørsmålet som ble brukt var «hvor enig eller uenig er du i at vi bør innføre statskontrollert salg av hasj i Danmark» mens man i Norge pleier å spørre om det «bør være lov å selge, ha og bruke cannabis/hasj i Norge».

De to spørsmålene fremkaller helt ulike bilder i hodet: Der det norske gir bilder av tvilsomme typer som langer dop til ungdommer, vil danskene se for seg en ryddig butikk for voksne der ro og orden hersker. Selv om spørsmålet som ble brukt i den norske undersøkelsen ikke tilsynelatende virker ledende, var det nok dessverre nettopp det.

Kanskje man kan vurdere å forsøke noen andre spørsmål her hjemme også. Hvis man spurte: «synes du rusmiddelbrukere skal få hjelp eller straff» eller «ønsker du at myndighetene eller kriminelle skal kontrollere salget av cannabis», ville man nok fått et helt annet resultat.

Trond Wathne Tveiten, styremedlem i Normal Norge, som jobber for stats- kontrollerte utsalgssteder for cannabis

Westworlds tankegods

Handlinga i Home Box Offices (HBO) nye science fiction-serie Westworld er sett til ein temapark der attraksjonen er å leve blant menneskeliknande robotar eller androidar i ein Western-aktig omgjevnad. Sidan «vertane» i parken ikkje er ordentlege menneske, har ein lov til å gjere kva ein vil med dei, inkludert drepe og valdta.

Ein viktig del av plottet i fyrste episode er at androidane ikkje er klare over kva dei er og ser på seg sjølve som menneske. Lisa Joy, ein av skaparane av Westworld seier i eit intervju med Esquire at ho med serien ønskjer å problematisere den seksualiserte valden ein finn i mange av dagens dataspel: «Når blir det umoralsk, uavhengig av om dette er faktiske menneske, å utøve denne valdelege trongen på dei?»

Denne serien vel Aftenposten i nettavisa si å presentere med overskrifta «I HBO-serien Westworld kan man gjøre hva man vil. Hva er dine villeste western-fantasier?» Ein må altså ikkje lenger leite for å finne det tankegodset som den siste tida er eksponert gjennom «Mannegruppa Ottar».

Mass Soldal Lund, Lillehammer