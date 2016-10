Kort sagt, 16. oktober

Språklige problemstillinger

Jeg har gnålt om at årstall som 2014, 2018 bør utleses tjuefjorten, tjueatten osv. jf. attenfjorten, nittenfjorten. Det er sjelden at en språkretter kan si at seiren følger hans fane, men her gjør han det. Vi lever i året tjueseksten, eventuelt tyveseksten.

Noen undrer: Det første tiåret av vårt århundre, hva heter det? Svaret er: nullnullårene, eventuelt nullnulltallet.

Jeg har bladd i gulnede papirer og funnet ut at jeg for seksten år siden, i året 2000, foreslo nullnullårene (eller -tallet). I skrift blir det helst 00-årene (eller -tallet).

Utmerket så.

Ketil Bjørnstad er i full sving med en romansyklus i seks bind, og hvert bind har tittel etter tiårene i Bjørnstads ungdoms- og voksenliv: Sekstitallet, Syttitallet osv.

Det fjerde bind i romansyklusen bærer tittelen Tyvetallet . Meningen er at det skal referere til decenniet 2000-2009.

Men her blir det tull. De andre bindene har navn etter de to siste sifrene i hvert decennium: Sekstitallet osv. Men tyvetallet bør ikke bety decenniet 2000-2009, men derimot det annet decennium i hvert sekel. Tyvetallet kan f.eks. bety tidsrommet 1920-29.

Bjørnstads fjerde bind burde fått tittelen «Nullnull-tallet» (eventuelt: OO-tallet). Uvant kanskje, men det betyr da ingenting?

Det er Aschehoug som er forlaget og bærer ansvaret.

Finn-Erik Vinje, professor emeritus