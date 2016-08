Kort sagt, 28. august

Betong i ørene i Unibuss-saken!

«Korrupsjonsalarm for døve ører» er overskriften på en kommentar i Aftenposten 18. august om korrupsjon i Unibuss.

Døve ører er kanskje mildt sagt – min påstand er at noen med ansvar på høyeste hold i kommunen (Frp) og daværende styreleder i Sporveien (H) hadde betong i ørene når varslene fra ansatte om mulige korrupsjon i Unibuss ble tatt opp. Det som er høyst beklagelig, er at de samme personer slipper unna – og surfer videre i høye politiske verv! Dette var politikere som gikk hardt ut mot Rødt da saken ble behandlet i bystyret. Jan Erik Skog fikk Fritt Ord-prisen. Han burde også fått en beklagelse og ros fra daværende styreleder i Sporveien (H) og generalforsamlingen (Frp) for de belastninger han måtte tåle i disse 10 årene. Men det har vært tyst fra det holdet! Ansvarsfraskrivelse kaller vi det i foreningen.

Rune Aasen, leder, Oslo Sporveiers Arbeiderforening