Kort sagt, 28. september

Ja til 20-årsgrense for tobakk

Aftenposten går på lederplass klart imot forslaget til Sps programkomité om 20 års aldersgrense på tobakk. Aftenpostens viktigste motargument er at myndige personer må få lov til å påføre seg selv fare for alvorlige helseskader. Å nekte myndige 18-åringer et lovlig rusmiddel, vil ifølge Aftenposten være i strid med det liberale prinsippet om at enhver må få bestemme over egen helse.

Dette er en inkonsekvent argumentasjon. En vellykket folkehelsepolitikk krever fellesskapstenkning. I dag er det 20 års aldersgrense for å kjøpe brennevin eller andre alkoholprodukt med alkoholstyrke på 22 volumprosent eller mer. Mener Aftenposten at også dette er galt, at det bør opphøre fordi det hellige liberale prinsipp brytes?

Tobakk er den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår i høyinntektsland som Norge. Stortinget har vedtatt en visjon om et tobakksfritt samfunn. Det viktigste i det tobakksforebyggende arbeidet er å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk. 20 års aldersgrense vil være et av flere tiltak som bidrar til dette.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson, medlem Sps programkomite



Flyktningkrisen er ikke over

Jeg leser i Aftenposten 26. september om massenedleggelser av flyktningmottak, at flyktningkrisen er over og at det skrikende mottaksbehovet fra i fjor høst og vinter er borte.

Det er investert for mange millioner i bygninger, det er ansatt hundrevis av godt utdannede personer og folk i bygdene engasjerer seg sosialt. Som det står: «I Norge er festen over». Nå står Norge igjen med bygninger som vil forfalle og norske innbyggere som er avhengig av hjelp fra NAV.

For 60 millioner flyktninger i verden har fremdeles ikke festen begynt. Av disse anslås det at det finnes minst fire millioner mennesker med funksjonshemninger. Hvordan klarer vi å glemme dette? Har vi ikke, som de gode menneskene vi er, plikt til å hjelpe noen av disse? Bør ikke nettopp Fredsnasjonen Norge være en pådriver i dette hjelpearbeidet? Hvorfor oppfører vi oss som om disse 60 millioner flyktninger ikke finnes?

Solveig Klinkenberg, Oslo

Trenger ikke Frogner-folk bil?

Byrådet varsler utbygging av sykkeltraseer som medfører en dramatisk forverring av parkeringssituasjonen i hele Frogner-området.

Alle kan ikke sykle. Byens gamle øker i antall. Befolkningen mellom 67 og 79 år forventes å øke med 75 prosent innen 2030. Det er urealistisk å tro at voksne som aldri tidligere har syklet, blir syklister.

Sykkeltraseer gjennom Frogners boligstrøk gjør det nærmest umulig å eie en bil i dette området. Gateparkering er oftest eneste alternativ. Beboerparkering bør gjennomføres først.

Politikken er arrogant, usosial, tilpasset et mindretall.

Janecke Hagevik, skribent, billedkunstner og sykepleier

Gass er et klimaproblem

Det er på sin plass at Aftenposten (25. september) stiller spørsmål ved oljebransjens historie om at norsk fossil energiproduksjon skal lede oss til null utslipp.

Aftenposten pirker i metanutslippene som oppstår når man produserer fossil gass. Historien om at fossil gass er bedre enn annen fossil energi hviler på premisset om at norsk gass brukes til å erstatte kullkraft. Men norsk gass går først og fremst til å varme opp bygninger. Tyskland, som er en av våre aller største kunder, bruker 12 prosent av gassen til kraftproduksjon, mens nesten 45 prosent går til oppvarming av hus. Resten brukes i industrien. Britene bruker nesten 50 prosent til oppvarming.

I Norge bygget vi vårt første plusshus i 2014. Europas gassforbruk er unødvendig, avleggs og gammeldags. Derfor er da også gassen utsatt for massiv konkurranse. Klima- og energipolitikken i EU betyr varmepumper, pelletskaminer, fjernvarme og solfangere. Den betyr isolering, bedre vinduer og varmegjenvinning. Alle tiltakene har én ting til felles - de erstatter gass. Derfor har da også EUs forbruk av gass falt jevnt og trutt siden 2006. Nederland er et godt eksempel, gassforbruket har falt med 2 prosent siden 2006. Dessuten gir fossilbransjen en ekstra drahjelp - stadig varmere vintre.

Klimapolitikken betyr mindre fossil energi. Gass brukes både til å lage strøm og varme. Den kjemper derfor mot hele klimapolitikken, enten det er vindmøller, fjernvarme eller enøk. Klimapolitikken i EU betyr mindre og mindre gass, hvert eneste år.

Einar Wilhelmsen, fagansvarlig fornybar, Klimastiftelsen ZERO

Ibsen er like aktuell i sin egen tidskoloritt

Takk til Anki Gerhardsen (Aftenposten 10. september) for at hun setter tingene på plass! Endelig en som har forstått hva scenekunst dreier seg om.

Jeg har ofte vært ille berørt over moderniseringen av gamle klassikere, både på teater og i operaen. I Operaen foretrekker jeg å lukke øynene når gamle klassikere blir maltraktert. Har vi ikke nok begavede dramatikere og komponister i vår tid? Må man bruke klassikerne som trekkplaster? De er like aktuelle i sin egen tidskoloritt. Det er skuespillet og formidlingen av innholdet som er avgjørende, ikke om de har vår tids antrekk.

Margaretha Isaksen, Oslo

Kampen for å redde klassisk langrenn

Vi ser flere desperate forslag for å redde klassisk langrenn. Hvis man vil, er det meget enkelt. Det er bare å lage klassisk langrennsspor og ikke motorveier i skogen. Lag sporene slik som Brusveen gikk i, så vil ingen tenke på hverken skøyting eller staking over lange distanser. Klassisk langrenn inneholder i virkeligheten både staking og skøyting etter som terrenget og føret tillater. Lag to typer spor, klassisk og «skøyte/stakespor», og la utøverne gå som de vil. Eller som jeg ville foretrekke, lag spor med variert terreng og struktur hvor det som før, er behov for flere stilarter som i gamle dager. Separasjon av skøyting, klassisk og staking er kunstig og dumt og forutsetter for mange regler og utstyr. Fortest mulig frem uansett stilart i variert terreng, vil være mere interessant og spennende både for langrennsløpere og tilskuere.

Erik Ranheim, Kolbotn

