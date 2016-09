Kort sagt, tirsdag 13. september

Omsorgssvikt i Guds navn

Zahid Ali og Anders Torp skriver i Aftenposten nylig om barneoppdragelse som grobunn for samvittighetskvaler og ekstremisme. Det forklarer de som et religiøst fenomen.

Religion handler om å etablere kjærlighet til Gud og hans skaperverk. Gudfryktig er den som gjør gode gjerninger i kjærlighet til Gud uten å kreve noe i gjengjeld. Hvem kan rettferdiggjøre tvang, når selv Gud har gitt mennesket friheten til å tro? Alle profetene brukte sine taleevner til å forkynne sitt budskap. Historien viser at folk vender ryggen til voldelige ledere så snart disse mister makten. Likeledes ser vi at barn som opplever tvang gjerne går bort fra troen i sitt voksne liv.

Foreldre som bruker tvang har misforstått sin aller viktigste ansvarsoppgave. Religion lærer medmenneskelighet og kjærlighet. Disse verdiene kan ikke læres bort gjennom en stikk motsatt praksis. Det du belærer må stemme med dine egne handlinger.

Omsorgssvikt forekommer i alle miljøer, religiøse eller ikke. Det å forby foreldre å lære barn om religion, vil ikke løse problemet. Det viktigste er å forstå oppdragelsesoppgaven riktig, uansett ideologi.

Naseem Chaudhry, Oslo

Facebook er i sin fulle rett til sensur

Jeg er redd for hva Espen Egil Hansen er i ferd med å gjøre med en grunnpilar i vårt demokratiske samfunn. Jeg er redd for hvordan medier som Aftenposten, og nå også statsministeren i dette landet, ser på Facebook. Facebook er et uavhengig selskap som har satt opp noen retningslinjer som dere som bruker Facebook har godkjent at dere skal følge. Facebook er i sin fulle rett til å sensurere dem som ikke måtte følge disse retningslinjene.

Jeg er redd for hvordan det står til her i landet, når statsministeren legger sin arbeidstid på å klage på Facebook. Det er ikke dette jeg vil at mine skattepenger skal bli brukt til, for å si det sånn.

Så lenge Aftenposten og statsministeren har godkjent retningslinjene for bruk av Facebook (noe man må gjøre for å bruke tjenesten), har de og forpliktet seg til å følge disse – helt uavhengig av hva de måtte synes om dem. Med andre ord bør hverken Aftenposten eller statsministeren bli overrasket når bilder som bryter med retningslinjene blir fjernet. Dette er en ikke-nyhet, og jeg mener Aftenposten burde finne noe bedre å skrive om. Hvis noen er misfornøyd med Facebooks retningslinjer så er det bare å slette kontoen sin.

Sofia Tveit, Bærum

En debatt om bankenes rolle

Bankmannen Rune Brunborg etterlyser i Aftenposten nylig strengere konsekvenser av bankers uetiske oppførsel, mens bransjen selv hevder at bankene oppfører seg etisk nok. Cultura Bank har valgt en ny vei og jobber ut fra prinsippet om en tredelt bunnlinje: People, Planet, Profit. For å få en uavhengig vurdering har den nylig, som den første bedriften i Norge, latt seg registrere som såkalt B Corp. Der vurderes banken når det gjelder miljø- og samfunnsmessig bidrag på en skala fra 0–200. Cultura Bank scorer ca. 100 på denne tabellen, vi er altså langt fra perfekte, men gode nok til å bli en «sertifisert B Corp». Alle banker har sin miljøpolitikk og sine etiske retningslinjer, og «Fair finance guide», som snart skal komme ut i Norge med en rating av bankene, tar utgangspunkt i hva bankene sier om sin politikk på egne nettsider. Men en bank som er under press for å maksimere profitt, har dessverre lite spillerom med hensyn til miljø og samfunn. En debatt om bankenes rolle og samfunnsoppdrag er derfor absolutt på sin plass.

Lars Hektoen, tidligere banksjef, Cultura Bank

Frihet eller kontroll av barn

Jeg er enig med Gunnar Skirbekk når han 2. september peker på dilemmaet man står overfor vedrørende å påvirke versus å gi frihet til sine barn når det gjelder religion. Jeg mener selv at man skal være forsiktig med å dytte på sine barn egne verdier og holdninger. Men det gjelder enten man er ateist eller troende. For utfordringen gjelder ikke bare religion, det omfatter all påvirkning og oppdragelse. Er det akseptabelt å påvirke våre barn til et politisk standpunkt, tvinge dem ut på tur i dårlig vær, lære dem å dyrke materialistiske ting, eller å like en spesiell fotballklubb? Eller er det slik at det verditomme idealet man kan ane hos Zahid Ali i hans kronikk 15. august, i virkeligheten representerer et større overgrep mot et barn enn å prøve å gi det positive verdier? Hans syn er for øvrig selvfølgelig langt fra verdinøytralt. Det er denne større og viktige debatten, som jeg ikke selv har alle svar på, som jeg etterlyste i mitt innlegg 24. august. Jeg vil gjenta at et kjennetegn ved den totalitære stat er at den trenger inn i den private sfære og tar kontroll over foreldrenes oppdrageransvar. Det er en grunn til at den debatten Zahid Ali reiste er viktig, men da på et mer prinsipielt plan.

Ola Didrik Saugstad, professor i barnesykdommer, Universitetet i Oslo

NAV dobbelt- kommuniserer

Sigrun Vågeng sier hun hadde et godt møte med Norges Døveforbund. Møter der den ene parten taler med to tunger oppleves sjelden som gode av den andre parten.

NAV sier de avventer Arbeids- og sosialdepartementets behandling av en rapport som slakter NAVs styring av tolketjenesten. Samtidig vil NAV høsten 2016 se på hvordan tolketjenesten skal integreres tettere med hjelpemiddelsentralene, i strid med rapportens anbefaling. NAV ønsker med andre ord å fortsette en ordning som ikke gir mulighet for kontroll eller styring av tjenesten.

Etter at NAV trakk tilbake påstanden om at tolkene skulle jobbe tverrfaglig, er argumentet for at tolketjenesten må nærmere hjelpemiddelområdet borte. Vågeng sier NAV vil opprettholde et godt tolketilbud. En tolketjeneste som skal betjene en stadig mer variert befolkning, må utvikles med tolker og brukere på laget. Agenda Kaupang har dokumentert at hjelpemiddelområdet ikke er i stand til å utvikle tolketjenesten i tråd med hva tolking og retten til selvstendighet innebærer i praksis. Vi krever at Vågeng eller statsråd Anniken Hauglie stopper alle endringer før saken er behandlet politisk.

Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær, Norges Døveforbund

Facebook: Amming er mer enn pupp!

Ammehjelpen har vært på Facebook siden ca. 2010. I de siste ukene blir lenker til den undervisende siden vår blokkert av Facebook. Der har vi ammerelaterte bilder og videoer som vi deler helt gratis. Facebook har bestemt at bilder av amming for undervisning skal være greit under regelverket om høflighet. Den kampen tok det internasjonale ammemiljøet i 2015

Hvorfor skal vi fremme og beskytte amming på mediet Facebook hvis de sletter alle våre bilder av kvinnebryst og brystvorter og straffer våre frivillige medlemmer med utestengelse? Amming er mye mer enn en pupp i en babymunn. Forleden ble vår senioradministrator på Ammehjelpen kastet ut fordi hun lenket til vår side om byll i et kvinnebryst. Skal vi undervise med heklepupp?

Facebook må gi rom for kvinners rett og ønske om å lære om amming og retten til å lære om å holde seg friske i ammeperioden. I våre egne fora på Facebook bør vi få være i fred. Det burde ikke være så vanskelig å lære en Facebook Bot å gi ammende kvinner frisoner.

Astri Kvassnes, ammehjelper