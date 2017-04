Kunst må kunne omtales slik at vanlig dødelige kan forstå.

I det siste har det dukket opp flere debatter om kunstsystemets «jålespråk», deriblant i Bergens Tidende, hvor kunstanmelder Silje Sigurdsen beklager seg med en tekst fra Galleri 3,14 som bevis.

«The exhibition is extended in time as well as space, and offers a slow spatial narrative that invites the audience to engage with the works for prolonged periods of time».

Dette er, ganske riktig, ikke særlig klart.

Pompøse tekster

Vi har å gjøre med International Art English (IAE), som henter ord fra moteriktig teori og ofte låner autoritet og meningstyngde fra store tenkere. Resultatet er pompøse vendinger, hvor et stakkars kunstverk blir talerør for alskens store spørsmål.

Et annet eksempel er presentasjonen av Kiki Kogelnik på Stavanger Kunsthall (åpen nå). «Arbeidene hennes speiler den samtidige kjønns- og kroppspolitikken, samt utforskninger og bekymringer knyttet til teknologiske og kyborgiske undersøkelser».

Svevende, veldig generelt.

Dra til Athen på utstilling, mener vår anmelder:

Kledelig teori

Eller for å ta et eksempel fra kritikken; Simen Joacim Helsvigs tekst om Ragna Bleys maleriutstilling Zooid på Kunsthall Oslo (fra kunstkritikk.no):

«It is a compelling thought that abstract paintings are not just introverted exercises in materials, but reflections on widespread contemporary ideas, even if only indirectly».

Selv for en garvet kunstkritiker er det langt fra tydelig hvilke «kontemporære ideer» det egentlig er snakk om her.

Hvor dette språket kommer fra, og hvem det egentlig må opprettholdes for, er vel neppe klart for noen, men allerede på kunstakademiene blir elevene opplært i å krydre sin kunst med «kledelig» teori-sjargong for å selge seg inn hos proffe betraktere og potensielle kjøpere.

Problemet er at den gjengse betrakteren ofte blir sittende med en fornemmelse av å være i et drama hvor andre har satt spillereglene. Kanskje man også føler seg dum fordi man ikke klarer å «spille rollen». Fremmedgjøringen er uansett snublende nær.

Mitt poeng er ikke at vi skal slutte å skrive avansert om kunst, selvsagt ikke, men at det skrives så mye floskelaktig og falskt om kunst når teorien flyter. Ja, at forsøk på å ærlig forstå eller oppriktig formidle kunst, ofte drukner i store, ganske tomme, ord.

Noen sliter med språket i forskningen også:

Forskning og formidling

Hva bør gjøres? Vi burde, for det første, skille tydeligere mellom kunstformidling og forskning, for en del av tekstene som befinner seg i formidlingsmateriell er fylt av terminologi som hører mer hjemme i en masteroppgave.

En utstilling må gjerne koste på seg en dypsindig artikkel, men kunne den ikke suppleres med en enklere, mer henvendende, tekst? Alle ville tjent på en slik løsning.

Foruten en slik distinksjon er faktisk roten til tåketalen en frykt for det enkle og hverdagslige i kunsten.

Det finnes intet samfunnsområde hvor frykten for å være banal er så styrende.

Da er det jo lett å smekke på et Heidegger-sitat, så den potensielle banaliteten oppkles i stor tenkning. Men det er nettopp her bør vi manne og kvinne oss opp til å si tingene rett ut uansett hvor lite originalt det høres ut og heller stole på at kunsten holder, uten terminologisk filter.

Det fellesmenneskelige, det alle kan relatere seg til, bør bli tydeligere i hvordan vi snakker og skriver om kunst.

Handler om mennesker

For selv om kunsten ikke alltid er enkel i seg selv – det er mye kompliserte ideer som ligger til grunn – er det viktig å huske på at all kunst handler om oss, om menneskers erfaringer, uansett hvor vrien den måtte se ut.

Kommer vi i kontakt med den dimensjonen i formidlingen er det ingen som, i utgangspunktet, ikke kan finne kunst interessant. Med dét som startpunkt vil i hvert fall kunstens tale kunne bli langt tydeligere.