Litteraturprisen til Dylan er et absolutt mageplask | Gabi Gleichmann

Svenska Akademien elsker å overraske. Det har vi visst lenge. Liksom at man med jevne mellomrom gjør pinlige feil. Tenk bare på prisvinnerne Dario Fo, Gao Xingjian, Elfriede Jelinek og Herta Müller. Men litteraturprisen til Bob Dylan er den største overraskelsen i manns minne og et absolutt mageplask.

Tidligere akademimedlemmer med et godt litterært gehør - Artur Lundkvist, Knut Ahnlund, Johannes Edfelt - vrir seg i graven av sorg og forskrekkelse.

Klare og rytmiske tekster - men verdens fineste litteraturpris?

Visst har Bob Dylan som ingen annen fornyet den amerikanske musikktradisjonen.

Tekstene hans er presise, klare og rytmiske på en måte som gjør ham til en mester i nåtidens musikkverden. I sin lyrikk skriver han utvilsomt mer dyptborrende enn de aller fleste musikere.



Men er det virkelig riktig å skjenke ham verdens fineste litteraturpris?

Burde ikke Svenska Akademien i stedet oppmuntret Polarpris-juryen å gi ham musikkprisen en gang til?

Spøken ble til alvor

For tåler Dylans lyrikk virkelig å jevnstilles med poesi som flyter ut av pennene til Nobelpris-kandidatene Adonis, Ko Un, John Ashbery, Bei Dao, Les Murray eller Friederike Mayröcker?

Og har tekstene hans høyere litterær verdi enn verker skrevet av amerikanske forfattere som Philip Roth, Dom DeLillo, Ann Carsson, Joyce Carol Oates, Richard Ford, Thomas Pynchon, Cynthia Ozick?

For meg er svaret på disse spørsmålene klart og enkelt: NEI!

En av Svenska Akademiens viktigste oppgaver med årene har vært, ved hjelp av Nobelprisen, å bidra til oppmerksomhet rundt et viktig, men forbigått, forfatterskap. Noe som knapt kan sies om Dylans.

I Stockholm er det i årevis blitt spøkt med at Nobelprisen skulle gå til visesangeren og låtskriveren Bob Dylan. Nå har de 18 akademimedlemmene gjort alvor av spøken. Dermed har man ofret verdens høyeste litterærere utmerkelse på populismens alter.

Litteraturverdenen forundres, og Robert Zimmerman synger i dusjen: The times they are a-changing.

