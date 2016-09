Glad i plukke med deg menn fra fest, men usikker på hvilke som er trygge?

Øverst i Aftensolveien kan du nå hver lørdag (mellom kl. 24 og kl. 03) ta turen innom en SERTIFISERT ONE-NIGHT-STAND-KONTROLL for å forsikre deg om at kveldens CATCH er av den typen han gir seg ut for å være og ikke en sopp.

HUSK: Spiselige typer kan til forveksling ligne giftige. Og gifte.

Slik gjenkjenner du de sikre typene (og hvilke du må holde deg unna):

Lene Hval

Ekte kavalerer (Cavallerus significante) er av farge SUNKISSED, FRISKUS ELLER TOUR-DE-FINANCE-TANNED og har små, tverrgående fartsfurer langs kjakepartiet #pinstripes.

Som ung er han TRAKTFORMET, mens litt eldre utgaver kan ha et NOE LAVERE TYNGDEPUNKT #humlebouquet.

Kjøttet er fast, godt mørnet og har et svakt skjær av rosa piquet #ralphlauren. Dufter behagelig av BOSS med hint av sykkelbukse.

Innimellom noe skarp i kanten, kanskje også tendenser til spisse albuer, men dette forsvinner ved riktig tilberedning. BYENS GULL!

Lene Hval

Falske kavalerer (Cavallerus falsum) ligner de ekte av utseende, men er ofte gifte, derav noe matt preg.

Hvis du har vært en del på byen, har du antagelig truffet typen: BLEK, LITT INNPÅSLITEN, men i dempet belysning GREI SOM GARNITYR #smørstekt.

Falske kavalerer er ikke direkte giftige, men regnes heller ikke som noe bra catch. Spesielt ikke hvis du har vært i FAU med hans kone #ups. Dessuten kjedelige #oglittbitre på smak, med en del trevler i kjøttet.

Det er altså INGEN KRISE hvis du har smakt på typen, men heller ikke noen stor opplevelse.

Lene Hval

Hvit muggen partallssopp (Raptus Periculum fungus faatus).

Viktige kjennetegn: Trives overalt og med mange hatter #ogsåsykkelhjelmogcaps. Forekommer ikke i store mengder, men er vanskelig å gjenkjenne, da han til forveksling kan ligne alt og alle #ogsåektekavaler.

Noen ganger liten og butt, andre ganger trevlete, langstilket med bart. Vokser spesielt på NÆRINGSFATTIG, GJØRMETE GRUNN MED ENKEL TILGANG TIL NETT.

Blomstrer i mørke kommentarfelt, på røde løpere og fuktige nachspiel. Kan forårsake plutselig død og er svært giftig selv i små mengder.

En skikkelig sopp. Ligg unna!

NB! Er kvelden spesielt fuktig, myldrer det.

