Ingen grunn til å puste lettet ut selv om ungdommen er vel innlosjert på ledende russebuss.

Med buss følger også en del forpliktelser. Som foreldrerulling.

Kunsten er å komme seg igjennom med både ære og outfit i behold (uten for mange paller toalettpapir i kjelleren).

På tide å minne om Foreldrevettreglene hva gjelder rulling (og ruller):

1. Legg ikke ut for TOALETTRULLER under dekke av bussfinansiering.

Du vet utmerket godt at rullene ALDRI kommer lenger enn til din kjellerbod, med mindre du selv TAR EIERSKAP og viderepusher til venner og kolleger #hvitvaskingavforeldretilskudd

2. Meld alltid fra på face, snap og Instagram at du er på bussvors og i ferd med å foreldrerulle.

Sørg for GRUNDIG DOKUMENTASJON av deg og russedatter med SAMME BANDANA så alle lurer på hvem som er hvem #russebabes

Lene Hval

3. Vis respekt for russelåter med sterke virkemidler og kreativ setningsoppbygging, for eksempel: ER DU FEMTIEN ER DU MED, men (for all del) ikke SUG HVIS DU GÅR NED.

(NB! Tvetydige nødrim hører med til sjangeren og må ikke tas bokstavelig) #ironiish

4. Vær rustet mot dårlige lysforhold og innholdsfortegnelser med liten skrift.

Ta med LESEBRILLER hvis du vil unngå å få deg for søt Riesling, gluten og/eller eventuelle hallusinogener #justincase

Lene Hval

5. Lytt til ERFARNE RUSSEBABES.

Sier de at det blir DOBBELTKNUTE #påtråden hvis du tisser i rundkjøringen mens du SHOTTER vodka ICE og HOOKER med pappaen til Mille, har de antagelig RETT #knuteregler

6. Bruk BANDANA for hva det er verdt.

Men se opp for hengelokk, bekymringsrynke og aerobic-look #så1985.

7. Gå ikke inn i en russebuss MED HVITE JEANS med mindre du har en PLAN for hvordan fjerne snusklyser, kebabdressing og vippelim #russetrash

8. Vend deg MED KJØRERETNINGEN i tide, det kan føles SKAMFULLT Å SPY i Chanel-vesken (spesielt hvis du har sittet i FAU med brorparten av dem som kommer deg til unnsetning #såkaltfause).

Lene Hval

9. Spar på kreftene og GRAV IKKE nødvendigvis FREM gamle kunster og dansemoves.

Husk, du skal i Fabian von Silkeskjerfs 50 årsdag allerede dagen etter, og da er det jo ERGERLIG å ha svidd av alt kruttet på forhånd #lykketil

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

