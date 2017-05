Har du et STED du nyter langhelgene, sier du?

Sikker på at det er ET STED, og ikke et helt vanlig SOMMERHUS eller FERIELEILIGHET?

De aller fleste yummimummies disponerer ET STED. Være seg i Puerto Banus, Kragerø eller på Hvasser.

Men må du hive BARK I TOALETTFASILITETENE eller FJERNE PROSECCOKORKER fra terrassekrukkene, er det kanskje på tide med en liten reality-check.

Dette er kriteriene for å kunne kalle et sted for et sted:

Med STED (av landsted) menes: Eiendom beliggende på den norske, franske og/eller spanske – kyststripe.

Lene Hval

Hva gjelder vår egen skjærgård, snakker vi i hovedsak om den sørlige stripe (bortsett kanskje fra Stavern, hvor det er såpass mange snurretoaletter og skjær i sjøen for øvrig at det meste går under betegnelsen skur).

Stedet bør, spesielt i hjemlige farvann, inneholde MINST to eller flere bygninger av typen: hovedhus (inklusive vinkjeller og SPA-avdeling), gjesteanneks, lysthus og båtgarasje (med plass til vannscooter, SUP-brett og au pair).

Det bør ellers være GODT MED UTEAREAL så både robotklippere, settere og stauder kan trives side om side.

(Og nei, Besserud-Bente det hjelper ikke med aldri så mye duftlys #crispychampagne hvis du har snurredass.)

Lene Hval

Befinner STEDET seg på Rivieraen (Nice, Hvasser, Puerto Banus) skal det ha TAKTERRASSE, MOTSTRØMSBASSENG OG PERGOLA #chablispot. Flip-flop-avstand til stranden og en håndfull à la carte restauranter med bredt utvalg av så vel kvalitetsmusserende, som freshe og nyskilte fondsmeglere.

Stedet må i tillegg ha storslått utsikt over havet, IKKE KUNNE NÅS VIA CHARTER, samt (og dette er spesielt viktig hva gjelder vår lokale, kortreiste riviera) ha TILGANG TIL DYPVANNSBRYGGE, HUMMERKUM OG FLAGGSTANG #statementaccesoires.

NB! Svenskekysten hører innunder Hvaler-segmentet #fattigmannshvasser og faller utenfor på de fleste områder.

Lene Hval

Viktig er det også hvordan stedet presenteres.

Sies det: Vi har et STED DER NEDE, snakker vi trolig Hvasseste-Hvasser eller Marbella. (Spesielt hvis stedet betegnes som Casa Krogstad eller Villa Mille).

Sies det derimot: vi har et STED DER OPPE (Nord-Norge/Troms-ish), eller (enda verre) ET STED PÅ GRANCA (!), skal du ikke se bort ifra at det er ÅSTED de mener.

Uansett ligger det vel i (visa-)kortene at det hverken er tilgang til skjellsand, SPA-anlegg eller pergola. At det ikke er flip-flop-avstand til annet enn en TRIST TAVERNA MED PLASTMENY OG PROSECCO #favelabobler.

Og beklager mammaen til Mille, da er det pr. definisjon EN FERIELEILIGHET. Muligens et sommerhus eller familiehytte, men i alle fall ikke ET STED #endofspeak.

