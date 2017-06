Etter en HEFTIG DIGITAL vår hvor elevene ikke lenger skal få SERVERT PENSUM PÅ SØLVFAT, men derimot via FETTETE NETTBRETT #makan, står den årlige avslutningsfesten i FAU på trappene.

På tide å advare naboene.

Nabovarsel!

Lørdag skal Fjordgløtt FAU ha sin sedvanlige sommeravslutning #fuktigelag i funkishagen, og i den forbindelse håper jeg dere BÆRER OVER med litt lyd.

Lene Hval

Støy vil det UANSETT ikke bli.

Gullcharms mot Bøhmer-krystall og small talk i duskregn er nemlig som SØT MUSIKK å regne i forhold til alt BRÅKET vi har hatt omkring nettbrett #omg. (Hva er egentlig GALT med å få servert pensum på sølvfat?)

Anyway, rundt klokken 21 vil hele FAU i SAMLET FLOKK entre jacuzzien, og da kan det nok bli litt SKVULPING, muligens noe DØDSING, eventuelt SURFING PÅ EGNE OG ANDRES BRETT, men jeg vil tro det er forbigående.

Utpå kvelden vil vi imidlertid GRILLE REKTOR under pergolaen, og her kan det nok bli tendenser til ROPING.

Men ikke mer enn forventet når man har SVELGET DIGITALE KAMELER gjennom hele skoleåret og endelig får en GOD CHABLIS å skylle dem ned med.

Lene Hval

Vær vennlig, ikke rop tilbake. Hvis det skulle være noe, ta kontakt direkte med Joy #au pair. (Helst med innestemme, ikke på SNAP).

Rundt midnatt vil antagelig Krogstad #nettrebell benytte sjansen til å snikspille GEOMETRY DASH på takterrassen.

Legg ikke under noen omstendigheter ut seansen på YOU TUBE. Eller la det komme klasseleder for øre #bruknettbrettvett

Eventuell SNUBLING rundt på nettet i sene nattetimer må nok, i år som i fjor, tilskrives mammaen til Mille.

Hun har det med å MISTE FOTFESTET når det lir litt utpå, noe som ene og alene skyldes forkjærlighet for Louboutins (IKKE Chablis).

Lene Hval

Gjentatte advarsler om at skoene er for viderekomne og at hun MÅ ØVE SEG før hun tar steget ut på Tinder, tas IKKE til etterretning.

NB! Fint hvis dere SKRUR AV WIFI om dere får øye på henne i hekken. Flott også hvis dere søndag kunne la KANTKLIPPEREN STÅ og setter nettbrettene på lydløs.

På vegne av Fjordgløtt FAU, Nora

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

