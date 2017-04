Lurer du på hva som skal til for å BEHOLDE GLIDEN påsken igjennom og ikke risikere å miste FESTET allerede palmesøndag?

Her er tre smøretips for deg som skal tilbringe helligdagene med storfamilien på hytta.

Og husk: Ikke vær redd for å smøre tykt på!

Når du er på tynn is:

Krogstad ringer for å opplyse om at han er på vei i Teslaen med tre kryssintolerante barn, to våryre vorstehere og ny, fresh kone som IKKE ENGANG var født da du gikk ditt siste Skarverenn …

SMØR TYKT PÅ og si at alle er HJERTELIG VELKOMNE, men at de kanskje bør vurdere å SVIPPE INNOM apoteket på Dokka for å hamstre Antibac, kulltabletter og engangshansker – da både du, barna, Torvald, Bonusmor og Joy #aupair ligger RETT UT OG GULPER marsipanegg og skumharer på tredje døgnet #påskepestellerkanskjekolera

Lene Hval

Når du er helt på viddene:

Du støter på mammaen til Mille i fjellheisen og skjønner at randonneé IKKE er en VELLAGRET FRANSK BURGUNDER (som kommer i praktisk kartong og derfor er grei å ha med på topptur), men DERIMOT årets MUST-HAVE blant ni av ti alfahanner bosatt med ski in/ski out på øvre del av stavlaft-platået …

SMØR ENDA TYKKERE PÅ og si at du egentlig, for å være helt ærlig, foretrekker MODNE FRANSKMENN på afterski fremfor SURE PAPPAGUTTER med felleski.

Lene Hval

Og prøv å trekke oppmerksomheten BORT fra det faktum at du helt klart har brutt fjellvettregel nummer 4: Vær rustet med foundation og RIKTIGE ACCESSORIES selv på korte turer #denfølelsen

Når det gjelder snøen som falt i fjor: Styr unna!

Fikk noen i nær familie MONOPOL på alt av hus, hoteller, hytter og anneks grunnet SKITTENT SPILL forrige påske, er det stor sannsynlighet for at DE SAMME personene #brettspillspekulantene på like ufint vis grabber til seg også i år.

Lene Hval

Ikke kast den første snøball, SMØR DEG MED TÅLMODIGHET og kryss fingrene for at det meste av hus og hoteller (forfordelte hytteuker og ulovlig bygde anneks) BRENNER innen kvelden er omme, og at INGEN har en RIK ONKEL i Amerika i polo-ermet.

Husk! Vend i tide, ellers kan hende du må gå rett i seng uten dine tilmålte uker #makan

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

