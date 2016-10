Språket vårt: Da fortrakk han

I et intervju i Aftenposten 15. oktober står det om en mann at han «fortsetter, stille og høflig, uten å foretrekke en mine». Det kan jo være en trykkfeil, men vi foretrekker noe hvis vi vil ha det i stedet for noe annet. På engelsk tilsvarer det «to prefer». Det har vi også i norsk som faguttrykk i bridge: I noen meldingssystemer kan man klargjøre at man prefererer én farge fremfor en annen. Hvis man beholder et helt ubevegelig ansikt, fortrekker man ikke en mine. En skuespiller kan muligens foretrekke én bestemt mine fremfor en annen for å fremstille en rollefigur, eller en «karakter», et uttrykk som nå mer og mer foretrekkes i bransjen, og derfor også forekommer oftere.

Å forekomme er noe helt annet enn å forkomme. Det siste kan bety å bukke under, gå til grunne, krepere – som i «de vanskjøttede husdyrene var nær ved å forkomme av sult». Tilsvarende er å foregå noe helt annet enn å forgå. «Oppgjøret skal foregå om to uker» betyr at det er berammet til 8. november. Å forgå er litt gammelmodig i vår tid, men vi finner det i høytidelig språk, som i eldre bibeloversettelser: «Men mitt rike skal ingenlunde forgå», altså oppløses, bli borte, gå under.

De to virkelig vanskelige nøttene i denne sammenhengen er ordparene «forskrive/foreskrive» og «forholde/foreholde». Forskrive en medisin eller behandling kan bare en lege eller en veterinær; han eller hun forskriver et preparat som ikke kan utleveres uten resept. Foreskrive noe kan hvem som helst: Det betyr å anbefale, tilråde.

Forskjellen er klar i dette eksemplet: «Legen forskrev ikke en slankemedisin, hun foreskrev i stedet en slankekur.» Å forholde noen noe betyr det motsatte av å foreholde. «Hun foreholdt ham brevet» betyr at hun viste ham det; «hun forholdt ham brevet» betyr at hun holdt det unna ham, skjulte det.