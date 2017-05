Som engasjert coach, profilert toppblogger (Eksfrue.no) og, i skrivende stund, markedsledende i fruesegmentet (kun slått av Fotballfrue, Meglerfrue og Trofékone) er det hektiske dager før skattemeldingen skal innleveres.

Det er da det er greit å kjenne en kreativ og erfaren skatteadvokat: Tjuhu, Krogstad!

Lene Hval

Sitter her med en Crémant ekstra brut, glutenfrie shrimp crackers #aupairmade og siste del av skattemeldingen (med tørt skal tørt fordrives-ish) og lurer på HVILKE av følgende utlegg som kan fradragsføres:

– PARKERINGSBOT, VINDERENKRYSSET. Var tvunget til å parkere på fortauet da det var 75 prosent hos Celines shabby chic, og jeg oppdaget mammaen til Mille i FINT DRIV nedover Slemdalsveien med duftlys og Pukka-te i blikket.

(NB! Vi er begge storforbruker av produktene i mindfullnessøyemed og vil nødig gå glipp av et godt tilbud) #tatrebetalforto

– KICK-OFF TIL SØR-AFRIKA for å kjenne på vibrasjoner, dyreprint-produkter og egne grenser #mummietid

– OPPGRADERING AV NY AU PAIR til gjeldende standard #juicydress #hårkur

– HØYTRYKKSSPYLING AV JACUZZISLUK for Langaard-charms, Swarovski-krystaller og løsvipper etter mindfullnessgruppe som gikk lite grann over styr #mummiemess

– DOBLE BIKINIKJØP. Grunnet markant størrelsesforskjell på under-/overdel (små nedentil, store ovenpå) er vi yummimummies ofte tvunget til å gå til innkjøp av TO BIKINIS istedenfor én ved businesstrips/poolmingling til varmere strøk #ekstrasmallversusveryverylarge

– UTLEGG FOR INDEKSREGULERT TANNFESATS fordi sønns (6) tannfelling året igjennom, uvisst av hvilken grunn, KUN er blitt lagt til oddetallsuker #norauker

Lene Hval

– FRADRAG FOR TAPTE LEIEINNTEKTER da sønn (17) fremdeles bor hjemme 50/50 selv om vi alle (både Torvald og jeg og antageligvis Bonusmor) hadde regnet med at han, som vanlig i området, tok et utvekslingsår i USA #besteåret

– KARPEDAM MED SPRINGFONTENE for å skape flyt og frigjøre energi i venterom #yingyangeffect

– 28 SPA-DØGN I MARBELLA for research av nye eteriske oljer, interessante sparringspartnere og kortreiste, økologiske bambusprodukter #allthegoodstuff

Lene Hval

– HUSRENS samt utdrivning av onde ånder under fondvegg-webinar #cleairvoiage

– NYE IMPLANTATER i anledning oppstart EN-TIL-EN-coaching #cleavagespot

– OMFATTENDE PEDIKYR etter å minglet vel mye iført skyhøye Louboutins på hvetegress-seminar i Dubai #burjkhalifa-ish

– OVERFLATEBEHANDLING ETTER RØFF SKILSMISSE (fjerning av poser under øynene, sinnarynke og Tesla-lader montert på sydvegg) #bitchblow

Og sist, men ikke minst;

– MAKS BSY-FRADRAG #botoxsprøyterforyummimummies (Gis til alle yummies med enkeltfrueforetak)

