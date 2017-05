Til miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg

Disse bildene tok jeg på 17. mai 2016 – idet toget var i ferd med å avslutte. Ennå var dagen ung og folk ville bli i byen for å feire i mange timer utover. Men søppelkassene var allerede mer enn fulle. Bildene viser imidlertid at de som feiret 17. mai i sentrum, gjorde jobben sin: De oppsøkte søppelkassene for å kaste is – og pølsepapiret sitt. Derimot kan det ikke sies at Oslo kommune gjorde sin del av jobben.

Mine spørsmål er:

1. Hvorfor setter ikke Oslo kommune ut ekstra søppelkasser som dekker behovet på 17. mai?

2. Hvorfor settes det ikke ut ekstra søppelkasser med lokk slik at vind og måker ikke sprer søppel overalt på en festdag med ekstra mye mennesker og derfor ekstra mye søppel? (Ut fra bildene å dømme ville folk ha giddet å åpne lokket for å finne plass til søppelet sitt.)

3. Hva tenker miljøbyråden om signalene det gir overfor byens innbyggere å ikke sette ut nok søppelkasser, med det resultat at søppelet flyter på nasjonaldagen? Hva slags bilde gir dette av hovedstaden overfor utenlandske besøkende som kanskje kommer i ens ærend for å oppleve den unike, norske nasjonaldagsfeiringen?

4. Hva vil Oslo kommune gjøre på 17. mai i år for å hindre at det oppstår samme situasjon som på bildene fra i fjor?