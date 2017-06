I Aftenposten tirsdag 13. juni skriver Nina Kristensen, redaktør i Forskning.no om forskningsformidling. Det er vel og bra – og et viktig tema. Men jeg blir alvorlig provosert når hovedspørsmålet blir om forskere skal skrive slik at bestemor forstår. Det er en forutinntatthet i dette spørsmålet som rett og slett gjør meg rasende på vegne av alle medbestemødre i dette land!

Hvorfor ikke bestefar?

Punkt én: Hvorfor i alle dager bestemor og ikke bestefar? Er det fordi man antar at bestemor i dag er en uutdannet kvinne som har gått og sullet hjemme i alle år og følgelig ikke skjønner akademisk formidling? Bestefar derimot, må jo da anses for å være adskillig klokere og mer opplyst siden han ikke er med i bekymringsgruppen.

Kunne man få et akademisk gjennomarbeidet svar på hvordan man har kommet frem til denne tankegangen? Behøver man i det hele tatt dra inn besteforeldregenerasjonen? For meg blir dette aldersdiskriminering.

Punkt to: I en alder av enogseksti kjenner jeg mange bestemødre. Etter en kort opptelling kommer jeg til at jeg kjenner én som ikke har høyere utdannelse. Likevel har hun vært i arbeid hele sitt voksne liv og helt sikkert lest og vært på adskillige kurs for å bli stadig bedre i jobben sin. Resten av mine bestemorvenner har høyere utdannelse, jeg lister gjerne opp amanuenser, jurister, ingeniører, adjunkter og lektorer. Trenger jeg fortsette?

«Bestemor dust»

Denne insinuasjonen om «bestemor dust» er så provoserende at jeg egentlig mener Nina Kristensen bør gå ut med en unnskyldning og så skrive om hele artikkelen sin!

Nina Kristensen, som kritiseres i dette innlegget, tok utgangspunkt i en artikkel i Forskningsnytt der dosent Jan Storø ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir forskere skrivetips og sier: – Jeg har veldig sans for de som sier at man skal skrive så bestemoren din skjønner det.