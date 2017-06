Vi har pratet om sosial kontroll blant muslimer. Dette er det fremdeles viktig å prate om. Samtidig føler jeg at det er på tide å dra paralleller til kristne sekter skapt her i Norge.

I lengre tid har jeg arbeidet sammen med minoritetskvinner i SeFF (Sekulær Feministisk Front) for å bekjempe sosial kontroll blant muslimer, men nå er tiden inne for å ta tak i den kristne skammen.

Mange spør sikkert. «Hvordan kan en hvit mann snakke om sosial kontroll blant muslimer?» La meg forklare: Hver gang jeg får beskrevet utfordringer unge modige minoriteter møter på, er det en del av meg som tenker: «Dette høres jo veldig ut som min oppvekst i Smiths Venner!»

Fanget i systemet

Jeg tenker tilbake på oppveksten, og det oppleves som et slag i magen. Jeg tenker over alle gangene jeg skammet meg over min egen kropp, og hvor sterkt skammen satt. Seksualitet og kjærlighet var generelt problematisk utenfor ekteskapet, så tenk hvordan det var å være homofil? Det blir behandlet som en enda større synd.

Å komme ut av skapet skaper enda mer skam, og du skal i hvert fall ikke fortelle det til søsken eller kjente. For de mente at de ville føle skam over meg og gi familien et dårlig rykte. Det ble et spørsmål om ære.

Det er vondt å tenke på alle som fremdeles er fanget i dette systemet. Man skulle seire over synden, selv om det knakk deg. Fikk du psykiske problemer var det fordi du ikke var sterk i troen. Det samme gjelder homofili. Tenk det? Du er ung, usikker og redd fordi du ikke har tilgang på skeive forbilder – og blir møtt av mennesker som fordømmer dine naturlige følelser.

Synd

Jeg frykter for den psykiske helsen til alle de som ikke er like sterke. Er det ikke snakk om sosial utstøtelse eller oppfordringer til å bli i skapet, så blir man møtt med total stillhet.Tanken blir undertrykt.

Du kan bare glemme å ta ham med hjem eller introdusere ham. De genuine følelser du har for et annet menneske blir avvist fordi det blir ansett som en synd. Man skulle tro at de ikke anerkjenner at en gutt kan forelske seg i en gutt på samme måte som heterofile kan. Troen begrenser dem så mye at de avviser virkeligheten. Er du skamløs nok til å delta på Pride, hører du slektninger reagere med å hviske «æsj». Mennesker du har høye forventninger til, viser seg å ha langt større fordommer enn du først trodde. Og sosial kontroll er bare toppen av isfjellet.

Som å fornærme gud

Mennesker i menigheten kan være så indoktrinerte at de ikke er villige til å se kritisk på systemet. Det å kritisere de eldste brødrene blir som å fornærme gud selv. Stiller du spørsmål ved autoriteten deres, kan det gå så langt at man blir presset ut av menigheten, og de i familien som er igjen, er noen ganger ikke villig til å snakke med deg.

Andre følger etter fordi de føler at de må unnskylde sine slektninger for krenkelsen mot brødrene. Lojaliteten er sterk. Mange tør ikke å utfordre autoriteten. Men jeg fryktet ikke å bli kastet ut – fordi jeg brøt lenken og forlot buret på egen hånd.

Jeg er skamløs

Tiden der andre definerer min skam er over. Jeg er skamløs og klar til å bekjempe skam, ære og sosial kontroll hvor enn jeg finner den. Fordi skam, ære og sosial kontroll er det samme uansett hvor og hvordan det utspiller seg.

Mekanismene som trigger skam, ære og sosial kontroll blant kristne sekter er akkurat den samme du finner hos konservative muslimer. Så samtalen må utvides. For det finnes langt flere ofre enn vi aner, også blant oss hvite nordmenn. Så la oss gå hånd i hånd og bekjempe dette sammen!