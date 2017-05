1. Cathrine sin tisserumpe ligner på et sjømonster

Denne boken handler om Cathrine som legger ut på en lang reise hvor hun ser på mange kvinners underliv og finner ut at de alle gir henne lyst på en roastbeef-baguette på hver sin måte.

Kvinnene går sammen om å beseire den onde plastiske kirurgen (som kunne brukt kompetansen sin på å redde liv, men som velger å kapitalisere på dårlig selvtillit i stedet) en gang for alle.

2. Gina er ikke spesiell, hun er introvert

Gina ser på klassekameratene sine som imbesiler. Hun tenker at de ikke forstår henne, at hennes kreativitet blir for mye for dem og at de aldri vil skjønne hvordan det føles å være som henne.

Hun oppdager internett, og innser at det bokstavelig talt finnes millioner av henne. Oppfølgeren til denne er «Gina blir emo», og deretter «Gina får seg katt og en egen tegneserie»

3. Moren til Jens tar feil

En episk historie om Jens og Max, som begge er uvaksinerte.

Det kommer et meslingutbrudd til byen, og flere rammes. Max kan ikke få vaksiner på grunn av sin helsetilstand, og det gjør ham også ekstra sårbar om han skulle bli smittet. Jens' foreldre tror vaksiner er en konspirasjon fra staten for å gi barn autisme, Jens får dermed ikke være med på å holde folkeimmuniteten oppe og utgjør en risiko for Max.

Jens tar saken i egne hender og lurer moren til å tro at sprøyten inneholder sølvvann i stedet for meslingvaksinen. Han redder dermed både seg selv, moren og Max.

4. Her skal vi dø!

Mormor faller hjemme og må på sykehjem. Lille June får være med henne den første dagen hun er der og oppdager at det er akkurat som å være på leirskole, bare med mer depresjon, mindre tid ute og at du aldri får reise hjem igjen.

5. Stevia

Kamilla tror hun har løst alle livets utfordringer ved å erstatte alt sukker med stevia. Hun innser etter hvert at alle ting hun lager, smaker som om hovedingrediensen er batterisyre – og at livet er vanskeligere nå enn noensinne.