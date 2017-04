Hjelp til Jemen må koordineres | Al Thagafi

Generalsekretær Gry Larsen i hjelpeorganisasjonen CARE sier til NTB, publisert på ap.no 24. april, at «Jemen er i fred med kollapse: - Et barn dør hvert tiende minutt». Vi forstår at CARE, Redd Barna og Flyktninghjelpen prøver å belyse den humanitære krisen i Jemen. Det foreligger ingen restriksjoner på import som gjør at landet ikke mottar tilstrekkelig mat. Vår jobb er å organisere humanitær hjelp i samarbeid med FNs organisasjon for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) i Djibouti for å hindre at ulovlig våpen og raketter blir smuglet fra Iran til Houthi-militsen.

Ingar Storfjell

Nå er rundt 85 prosent av Jemen under regjeringens kontroll. Den arabiske koalisjonen i Jemen har spurt FN om å ha en permanent overvåking av havnen i Hodeidah. Denne forespørselen ble avvist. Houthiene har plyndret over 61 båter med humanitær hjelp fra forskjellige verdens organisasjoner og 87 konvoier med humanitær hjelp sendt av King Salman Center for Humanitarian Aid and Relief (KSRelief) i Saudi-Arabia.

Støtte til sentralbanken

Saudi-Arabia har gitt den jemenittiske sentralbanken en reserve på to milliarder dollar for å hindre at valutaen, Jemenittiske Rial (YER), kollapser. Også Kong Salman Relief og humanitært senter i Saudi-Arabia har støttet den jemenittiske befolkningen med over 578 millioner dollar. I tillegg har Saudi-Arabia gjennomført over 136 prosjekter knyttet til nødhjelp, livsopphold, helse, utdanning, vann og miljøhygiene.

Bistand i uoverskuelig fremtid

Saudi-Arabia har gitt økonomisk støtte til over 73 internasjonale organisasjoner som har prosjekter i Jemen, blant annet Røde Kors, UNICEF, FNs Barnefond og WHO etc. Dette er områder Saudi-Arabia kommer til å fortsette å bistå i overskuelig fremtid. Vi råder CARE, Redd Barna og generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, å ta kontakt med King Salman Center for Relief and Humanitarian Works i Saudi-Arabia (www.ksrelief.org) og med den legitime regjeringen i den sørlige byen Aden i Jemen.