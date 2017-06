«Kanskje ingen av dere husker hva som egentlig skjedde, men den ene, eller begge, føler seg utnyttet eller krenket. Hva snakker vi om da? Voldtekt? Fyllesex? Eller noe midt imellom? Vi har kalt det gråsonesex.»

Slik introduserer NRK kampanjen som i vår dominerte innholdet på P3.

Hva er kanalens mål?

Sammensausingen av overdreven drikking, pubertal fikling og grove overgrep får en til å lure på om kanalens mål er å få flest mulig unge til å identifisere seg som enten et offer eller en kriminell. Med det vage begrepet «gråsonesex», en sekk som kan romme all slags seksuell erfaring, oppmuntrer vår viktigste ungdomskanal til å anklage, men slippe å definere.

Debatten om seksuelle forbrytelser er viktig og vekker sterk uenighet. De fleste er enige om at overgrep skal tas alvorlig og straffes, men både jurister og politikere er uenige om hvor grensen mellom sex og overgrep bør trekkes.Nettopp fordi sex og følelser henger så tett sammen, og følelser er vanskelig å kommunisere, er det vrient å falle ned på én definisjon av voldtekt.

NRK velger side i debatten

Ved å heie frem en utvidelse av begrepet med slagord som «når ordet «voldtekt» blir for stort» og «hva hvis den du hadde sex med sa ja, men egentlig mente nei?» velger NRK den ene siden i debatten – og går til og med enda lenger enn eksempelvis Amnestys slagord «Nei er nei».

Kampanjen ser ut til å bygge på en undersøkelse Norstat har gjort for kanalen og som viser at en av fem unge sier at de har hatt uønsket sex. Ifølge NRK skyldes de fleste tilfellene at den ene ikke vil at den andre skal bli sur eller skuffet. En annen årsak er at de er veldig beruset og ikke klarer å gi uttrykk for at de ikke vil.

Stakkarsliggjøring

Dette er en selektiv og stakkarsliggjørende presentasjon av deltagere i seksuelle aktiviteter. Videre er det en misvisende, nærmest utopisk, fremstilling av hvordan riktig sex fortoner seg.

Jeg vil påstå at fire av fem voksne har hatt en eller annen form for uønsket sex. For uansett er det slik at menn og kvinner i alle aldre ofte velger å ha sex av helt andre grunner enn kjærlighet og begjær. Og det er ofte uten tvang.

NRK sier at de bør føle seg krenket, okke som. Men det kan være søken etter bekreftelse, ønske om å gjøre noen sjalu, få flere seksuelle erobringer, holde en partner interessert eller motivasjon om å tilegne seg materielle goder.

Det er ikke medienes oppgave å mobilisere til en slags bevegelse der man skal tørre å føle seg krenket. Det er ikke NRKs jobb å lokke frem skam og skyld som i utgangspunktet ikke er der.

