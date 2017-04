Torsdag forrige uke ble facebookprofilen til Litteraturhuset Fredrikstad stengt uten forvarsel. Og de private profilene til oss ansatte gikk med i dragsuget.

Vi vet ikke hvorfor kontoene er stengt og vi har heller ingen idé om eller når kontoene åpnes igjen. Salgsorganisasjonen til Facebook i Norge har etter fire døgn bekreftet at de skal forsøke å finne ut av hva som er skjedd, men de kan ikke garantere at profilene blir åpnet igjen.

Nakenhet?

Facebook er kalt både Tante Sofie og moralpoliti etter å ha slettet bilder av den nakne jenta som ble brannskadet av napalm under et bombeangrep i Vietnamkrigen, og bilder av Michelangelos David-statue.

Disse inngrepene var vanskelig å akseptere for de fleste av oss. Men vi visste i alle fall hvorfor bildene var blitt borte. Denne gangen aner vi ikke hvorfor pekefingeren er rettet mot oss. Eller hvor lenge den vil peke.

Det finnes ingen gode alternativer

Det er ingen menneskerett, det er til og med fullstendig frivillig, å benytte tjenestene til giganten Facebook. Så hvorfor i all verden bruker vi og andre tjenesten når den viser seg å være så uforutsigbar som det vi opplever nå?

Det er et enkelt svar på dette. Facebook har en enorm markedsmakt og det finnes i dag ikke et godt alternativ for å nå ut til folk, tross alle prinsipielle betenkeligheter.

Informasjon som deles og markedsføres via Facebook når frem til uendelig mange flere enn via andre kanaler. Godt over tre millioner nordmenn er på Facebook, selv om de færreste av oss vet hva vi sier ja til når vi oppretter en profil. Vilkårene i avtalen vi aksepterer, inneholder en absurd mengde informasjon som tilnærmet ingen leser.

Følgermassen vår er forduftet

Det er gjennom Facebook publikum helst kontakter oss, det er her de fleste søker informasjon om hva som skjer eller blir minnet om et arrangement de har vist interesse for, og det er her mange billettkjøp starter. Og følgermassen vår som møysommelig er bygget opp siden vi åpnet dørene i 2013, er med et tastetrykk forduftet.

Nå er det naturligvis opp til Facebook å regulere hvem de vil ha som medlemmer. Men det er et par tankekors i dette: En institusjon som vår bidrar med enormt mye trafikk på Facebooks sider – og dermed reklameinntekter. Men Facebook føler ikke at de trenger å gi noen begrunnelse for å stenge sidene til institusjonen og de ansatte som driver den.

Blir Facebook-sidene våre stående stengt over lang tid, risikerer vi å miste like store inntekter som vi får i støtte fra offentlige og private aktører som Kulturdepartementet og Fritt Ord. Her har vi måttet argumentere saklig og grundig for våre behov og den samfunnsmessige nytten, sakene er blitt grundig vurdert og endt i kompetente opplyste vedtak.

En tilsvarende økonomisk virkning, bare med motsatt fortegn, kan nå komme gjennom en beslutning vi ikke kan forstå, som ikke gis noen forklaring og som vi ikke helt vet hvem som har fattet, bortsett fra at noen i Facebook har slettet kontoene.

Virksomheten, økonomien – og privatlivet

Som bruker står jeg nokså maktesløs når virksomheten vår er stengt ned av nettgiganten og ingen kan gi meg et skikkelig svar på hva som skjer.

Og i tillegg til å bli virkelig bekymret over hvor mye dette påvirker økonomien og driften av Litteraturhuset Fredrikstad, er jeg i villrede om når neste foreldremøte er, hvor fotballkampen til uken skal spilles og hvem som kommer på festen på fredag. For det meste av denne informasjonen ligger på Facebook. Uten Facebook, ingen oversikt.

En ubehagelig vekker

Finnes det alternativer? Absolutt. Men jeg har hverken tid eller tro på å få alle andre over på nye systemer for å dele denne type informasjon, selv om jeg misliker måten Facebook opererer på.

Vi håper naturligvis vi er tilbake på Facebook så snart som mulig, både med sidene til Litteraturhuset Fredrikstad og med våre private profiler. Men dette er en ubehagelig vekker på hvor avhengig vi alle, både institusjoner og personer, gjør oss av en tjeneste som er så lite transparent og styrt etter utilgjengelige regler og prinsipper.