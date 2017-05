Norsk fredsengasjement i Buddhas utvalgte land | Stig Utnem

Når vi om noen dager feirer 17. mai i Norge, er det åtte år siden borgerkrigen på Sri Lanka opphørte. I dag strever landet med å lege dype sår og skape forsoning.

Regjeringen i landet har kjøpt seg to nye år til å komme i gang med lovede forsoningstiltak. I skrivende stund er det mer eller mindre stillstand.

Sri Lanka er et dypt religiøst samfunn. 70 prosent tilhører buddhismen, 15 prosent hinduisme, mens islam og kristendom har ca. syv prosent hver. Da Norge kom på banen som tilrettelegger i fredsprosessen mellom regjeringen og de tamilske tigrene (LTTE) i 2000, var den religiøse faktor i konflikten svært omstridt. Dette kommer tydelig frem i boken To end a civil war- Norways peace engagement in Sri Lanka (2015) som er skrevet av den britiske journalisten Mark Salter i nært samarbeid med to norske hovedpersoner; Erik Solheim og Vidar Helgesen.

Skepsis til interreligiøs dialog

Det er viktig for læringen i UDs freds- og forsoningsavdeling at Solheim så åpent sier at «vår største feil var at vi ikke nådde ut til det buddhistiske presteskapet. Skulle vi ha bygd opp kontaktvirksomhet mot dette presteskapet, ville det betydd med dem som var uenig med oss. Vår kontakt ville ha gitt dem en plattform til å kritisere fredsprosessen og det var grunnen til at regjeringsparten ikke ønsket at vi skulle gjøre det.» I boken kommer det frem at regjeringen på Sri Lanka også var skeptiske til de dialogvennlige og utdannede buddhistmunkene som hadde kontakter utenlands og var del av interreligiøse nettverk. Dessuten, sier en av de andre norske aktørene, «manglet vi kunnskaper om de dypt funderte buddhistiske bekymringer -særlig i starten av prosessen.»

Norge fulgte rådet om å utelate det buddhistiske presteskapet, både de nasjonalistiske og de liberale og dialogvennlige. Var det klokt?

Hadde man i UD noe valg gitt den holdningen regjeringssiden hadde? Kanskje ikke. Men det ble tidlig klart for oss, som fulgte prosessen fra den religiøse sidelinjen, at prisen for å unnlate å samhandle med religiøse ledere og deres nettverk, kunne bli stor.

DINUKA LIYANAWATTE / X02763

Selvoppfattelse

Å unnlate å være i dialog med religiøse ledere i freds- og forsoningsprosesser, kan fort komme til å gjøre det vanskeligere å lykkes, ikke lettere.

En fredsprosess er avhengig av at de som leder den, har dyp nok forståelse av de grunnleggende fortellingene om landet som innbyggerne selv har.

I Sri Lanka er den helt sentrale fortelling denne: «Vi, singaleserne, er unike i en sør – asiatisk kontekst. Som buddhister har vi majoritetsbevissthet, som singalesere en minoritetsfølelse selv om vi er i flertall i landet vårt. Vi har holdt på vårt innfødte språk trass i fem hundre år koloniinnflytelse fra Portugal, Nederland og England. I nyere tid har vi gjenoppdaget vår utvelgelse. Glemte myter og heltesagn forteller oss at vi er utvalgt av Buddha selv til å ta vare på den reneste form for buddhisme, Therevada, og at stedet for dette 'hellige oppdrager' Sri Lanka. Og det er vi som fikk misjonsoppgaven å spre Pali-skriftene – 'de eldstes tradisjon' – til Burma, Thailand, Laos og Kambodsja.»

Et annerledes språk og autoritet

I rammen av et slikt narrativ, er det ikke vanskelig å forstå motviljen mot LTTEs krav om at denne øya skulle deles og tamilene få sin egen stat hvor hinduismen ville blitt den dominerende religion. Fredsprosesser er å gi og ta. Vanskelige kompromisser må oversettes og bli til en ny fortelling om hva man vinner. Religionene har kompetanse i å kommunisere viktige budskap til folket.

På sitt beste har religiøse ledere et annerledes språk og en annerledes autoritet. På sitt verste viderebringer de fordommer og har negativ innflytelse.

Det var dette regjeringen på Sri Lanka fryktet. Men resultatet ble at man overså religiøse ledere som så tamilenes vanskelige kår og som ville være med i samtalen om en fremforhandlet politisk løsning. I stedet for å bidra med drahjelp, gikk mange av dem rundt og lurte på hva som skjedde. I tiden etter krigens avslutning har det interreligiøse samarbeidet styrket seg. Ikke minst i mange lokalsamfunn står tempel, stupa, moske og kirke ofte sammen for forsoning og rettferd. Det gir – tross alt – håp for Sri Lanka.

