Sandberg velger feil laksespor | Erik Sterud

Fiskeriminister Sandberg prøver i Aftenposten 5. april å berolige avisens kommentator Joacim Lund som to dager tidligere ytret bekymring for dyrevelferd, miljøavtrykk og bærekraft i norsk lakseindustri.

Fra 1. oktober 2017 er det miljøet som skal bestemme om oppdrettsindustrien kan få vokse, skriver Sandberg. Da skal man i område etter område langs kysten vurdere lakselusas effekt på vill laksefisk før det bestemmes om oppdrett kan økes, stå på stedet hvil eller må reduseres.

Tapet av villaks og sjøørret

Problemet er at det er Sandberg, og ikke miljøet, som har bestemt at oppdrettsindustrien kan få vokse seks prosent annethvert år, selv om den slipper ut så mye lakselus at ti prosent av alle lakse- og sjøørretungene som svømmer ut i saltvann hvert år, dør av luseangrep.

Ikke før det årlige tapet av villaks og sjøørret overstiger 30 prosent vil Sandberg redusere oppdretternes produksjon. Tredve prosent!

Mange bestander vil bli utryddet

Tenk hvis et annet industriutslipp årlig tok livet av 30 prosent av alle nyfødte reinsdyrkalver på Hardangervidda, eller hvis 30 prosent av alle torskeeggene som årlig gytes i Lofoten, ble ødelagt av oljeutslipp?

Villaksdøden Sandberg vil akseptere, er hinsides høy. Kommer vi dit, er det helt slutt på laksefiske i elvene våre, og mange bestander vil bli utryddet.

Lukkede oppdrettsanlegg

Sportsfisker-, miljø- og villaksorganisasjoner mener alle at redningen ligger i lukkede oppdrettsanlegg som ikke slipper ut hverken lus eller oppdrettslaks. Erfarne fiskeveterinærer peker på samme teknologi.

Sandberg, derimot, trekker frem oppdrettsselskapet SalMars såkalte havmerd. Men dette er en åpen merd som vil spre lakselus til omgivelsene og som attpåtil skal plasseres innaskjærs, midt i utvandringsveien til all vill laksesmolt fra Trondheimsfjorden.

Her vil havmerden bli liggende som et enormt smittereservoar, som vil gi økte lakselusutfordringer for villaksbestander som allerede er svekket av lus.

Det er gledelig at Sandberg mener oppdrettsindustrien må inn på et nytt spor, men spørsmålet er om sporet Sandberg har valgt er et blindspor.

