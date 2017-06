«22. juli» skal ikke være en serie om terroristens historie | Sara Johnsen

I Aftenposten 11. juni skriver Anki Gerhardsen at den kommende TV-serien om 22. juli tydeligvis er preget av en berøringsangst når det gjelder å beskrive Anders Behring Breivik. Hun siterer at jeg har sagt at gjerningsmannen ikke fortjener en plass i serien.

Jeg er enig i at dette var en uheldig formulering, for en serie om 22. juli vil selvsagt måtte forholde seg til både ham og de forholdene som danner bakgrunn for terrorismen.

Det er imidlertid ikke hans historie vi skal fortelle nå, og jeg synes heller ikke det er riktig å hevde at hans relasjon til det norske samfunnet ikke er blitt skrevet om eller diskutert.

Hans raseri er velkjent

Breivik har jo gjennom manifestet og gjennom rettssaken tydelig kommunisert sin ideologi. Det er skrevet bøker om hans mor og hans oppvekst. Hans raseri er velkjent og har også gjenklang i tekster på nett og i offentlig debatt.

TV-serien «22. juli» er ikke bare en serie om sorg, smerte og samhold, målet er tvert om; å fortelle noe sant om det som skjedde og hvorfor.

Selv om Breivik ikke er en karakter i vårt drama, er han tilstede gjennom sine handlinger. Det finnes også andre karakterer som deler noen av erfaringene hans eller som tror på de samme politiske ideene. Jeg håper at vi på den måten kan lage en serie som setter alvorlige problemstillinger under debatt, og som handler om noe større enn denne ene terroristens liv og gjerninger.

Så til tross for at vi ikke fokuserer på personen Breivik , så går vi går inn i den mørke delen av historien om 22. juli. Slik vi ser det, omfatter den langt mer enn Breivik selv og vil bli tematisert i serien.

