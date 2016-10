Advokat Christian B. Hjort blir sitert i Aftenposten 26. oktober om Johaug-saken: «Hvis man tenker at det ikke er som Johaug og Bendiksen forklarer, hva er det da man tenker? At dette er en konspiratorisk historie for å dekke over noe annet?»

Det er ikke rart å tenke i de baner. Antidopingsystemet bygger for en stor del på å ta høyde for akkurat slike situasjoner. Det er blant annet ikke lov å bruke vanndrivende legemidler (diuretika) eller blodfortynnende preparater (e.g. «HES»).

De er ikke i seg selv prestasjonsfremmende, men kan skjule at utøverne har brukt dopingmidler. Å bruke en munnsalve med et steroid for å skjule annet bruk av samme steroid, vil helt klart kunne være en strategi for å ha en sannsynlig forklaring for hånden hvis stoffet blir påvist i en senere test.

Hvor mange nordmenn trodde på biffen til Alberto Contador i 2010? En mulig, men usannsynlig, forklaring på hvorfor clenbuterol ble funnet i hans prøver.

Må være tilgjengelig

Utøvere kan også straffes hvis de ikke til enhver tid oppgir hvor de befinner seg, fordi de da ikke er tilgjengelige for testing. Uten et slikt system vil det for en stor del være fritt frem for bruk av mange dopingmidler. Man vil ut fra en enkelt måling i urin ikke kunne si med sikkerhet hvor mye stoff en utøver har fått i seg eller når det er blitt brukt.

Vi som ikke behandler denne saken, mangler kunnskap om sentrale detaljer, som for eksempel hvor høy konsentrasjon som ble målt i Therese Johaugs urin, og vi må derfor smøre oss med tålmodighet til ekspertene har sett på alle data i saken og kommet med en dom. Man må imidlertid ikke ha for stor tro på hva en enkelt urinmåling kan avsløre i en slik sak.

Gi en pekepinn

Forutsatt at analysemetoden er god, er det to måter stoffet kan ha endt opp i urinen: enten ved kontaminering (forurensning) under prøvetakingen eller at utøveren har hatt stoffet i kroppen, og det er blitt skilt ut via nyrene.

Når det gjelder den andre situasjonen, at utøveren faktisk har fått i seg stoffet, er det hovedsakelig tre faktorer som påvirker konsentrasjonen i urinprøven:

1. Hvor mye stoff utøveren er blitt eksponert for.

2 Tidspunkt for eksponeringen

3 Kroppens evne til å bryte ned stoffet og skille det ut i urinen.

Måling av nedbrytningsprodukter (metabolitter) vil til dels kunne gi en pekepinn på noen av disse faktorene, men det vil i alle tilfeller være mange mulige scenarioer som kan lede til samme konsentrasjon i urinprøven.

Både bruk av små doser på leppene for ikke så lenge siden og høyere doser injisert for litt lengre siden, vil for eksempel kunne gi samme konsentrasjon.

Med veldig gode data på hvordan ulike personer bryter ned og skiller ut et stoff, vil det være mulig å lage modeller som viser om det utøveren sier er sannsynlig, gitt målte verdier ved et vist tidspunkt, men man vil aldri helt kunne utelukke andre scenarioer.