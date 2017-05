Å legge ned UP er en katastrofe for norsk trafikksikkerhetsarbeid | Jan Johansen

Det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalget presenterte nylig sitt forslag om å avvikle UP og overføre trafikkoppgavene til landets 12 politidistrikter.

Det er dårlig nytt for vårt nasjonale trafikksikkerhetsarbeid.

Politidistriktene er så presset på ressurser at trafikksikkerhet erfaringsmessig lett vil bli nedprioritert i møte med andre oppgaver.

Det mener både Trygg Trafikk og politiets egne tillitsvalgte.

Politikontroller virker

På 70-tallet døde ca. 500 mennesker årlig i trafikken. I fjor hadde vi 135 dødsfall på norske veier.

Nedgangen er ikke et produkt av tilfeldigheter, men systematisk og målrettet innsats over tid.

Bilene er tryggere, veiene bedre, de fleste bruker bilbelte. I tillegg holder politiet oss i ørene, for hvem vil bli tatt for ruskjøring og fartsovertredelser?

Politikontroller virker. Faktisk er dette et av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Ettersom trafikkulykker er svært kostbare for samfunnet, er kontrollene også samfunnsøkonomisk lønnsomme. Så lønnsomme at Transportøkonomisk institutt mener vi burde tredoblet antallet.

Trygg Trafikk

UP som garantist

UP har 280 politistillinger på landsbasis dedikert til trafikksikkerhet. UP har høy kompetanse, moderne utstyr og tett samarbeid med andre nasjonale aktører.

UP er selve garantisten for at trafikksikkerhet prioriteres og utføres på en kunnskapsbasert og systematisk måte.

Høy fart og ruskjøring tar fortsatt flest liv i trafikken, og UP gjør en solid jobb med å forebygge og avdekke trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle.

Vi vet at befolkningen ønsker politiets tilstedeværelse på veien. Trafikkfarlige hendelser er faktisk det befolkningen frykter aller mest, ifølge politiets innbyggerundersøkelse fra 2016. Trafikk er også det området folk mener politiet håndterer best, viser undersøkelsen.

Dersom UP nedlegges blir det garantert farligere i trafikken.

Dette sier vi ikke fordi vi mangler tillit til politidistriktene, men fordi vi forstår prioriteringsskvisen politiet står i.

Underminerer nullvisjonen

Regjeringen har i ny Nasjonal transportplan satt seg ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken skal fortsatt være ledestjernen, og det innføres et nytt etappemål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde i veitrafikken innen 2030.

Dette målet nås ikke av seg selv. Vi har en stor jobb å gjøre fremover og trenger UP på laget.

Trygg Trafikk ber Regjeringen og Stortinget lytte til fagmiljøet og sørge for at UP kan fortsette sin livsviktige innsats på norske veier.

