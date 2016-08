Å spare seg til fant | Sigrun Aasland

Under finanskrisen jobbet jeg i et av flere norske selskaper som slet med lønnsomheten. I et desperat forsøk på å redde bunnlinjen, foreslo ledelsen å kutte ut yoghurten mange av de ansatte spiste når blodsukkeret stupte klokken to, eller som reddet inn den ekstra overtidstimen. Mange ble provosert av forslaget.

Privat

På min jobb var de fleste økonomer og erfarne rådgivere, og de argumenterte godt for seg. En liten innsparing ville gi tilnærmet ingen effekt på bunnlinjen – men stor risiko for redusert produktivitet og lavere inntekter. Det er topplinjen – altså inntektene – som teller. Yoghurten ble.

Fremtiden er ikke bestemt

Det er en utbredt misforståelse at fremtiden er bestemt allerede, og at det er lite politikken kan gjøre annet enn å begrense ubehaget vi vet vil komme. I Aftenposten 21. august bruker Kristin Clemet fremtidens utfordringer som begrunnelse for at vi nå må redusere offentlige utgifter og øke privatiseringen.

Det er to problemer med en slik analyse. For det første er det viktigste vi kan gjøre å få inntektene opp. Den aller største og viktigste inntekten på statsbudsjettet er skatt fra folk som jobber. I Perspektivmeldingen fra 2013 kan vi lese at dersom ingenting forandrer seg og alle jobber like mye som i dag fordelt på kjønn, alder og innvandrerbakgrunn, kan i vi i 2030 få et underskudd på statsbudsjettet på seks prosent. Vel å merke hvis utgiftene vokser proporsjonalt med antallet mennesker – det vil si dersom også velferd gjøres på nøyaktig samme måte og med akkurat samme teknologi som i dag.

Regnestykkene viser svært tydelig hva som gjør en forskjell. Flere i jobb og mer effektiv velferd. Dersom vi får flere i jobb eller folk jobber lengre, har vi i grunnen fjernet underskuddet. Pensjonsreformen har allerede redusert det fra seks til to prosent. Vi må også levere velferd mer effektivt – for eksempel ved hjelp av teknologi. Ellers må én av tre av oss jobbe i helsesektoren i 2060.

Svekker ikke økonomien

Alt dette koster penger. Og den andre misforståelsen er at offentlige utgifter svekker økonomien. Fremtiden er utfordrende og mye er i endring. Ett svar er å spare seg til fant og overlate mer til markedet. Det vil føre til mye større ulikhet i det norske samfunnet (som faktisk svekker vekst) og ha liten eller ingen effekt på statens inntekter. En bedre løsning kunne være å bestemme oss for at om ti år skal mange flere gamle bo bra hjemme, ved hjelp av bedre teknologi. Og å bruke litt mer på karrièreveiledning og tilpasset opplæring for voksne og innvandrere. I tillegg til å investere mer i lærernes lønn og skolenes utstyr som et bidrag til redusert frafall. Det lønner seg veldig.

En person som står utenfor arbeidslivet hele livet koster ti millioner – bare i inntektssikring. I tillegg kommer tapte inntekter, høyere sosiale kostnader og ikke minst dårligere livskvalitet. Man kan selvfølgelig ønske seg ulike ting for fremtiden. Men det er feil at den er gitt og at det bare er én ting å gjøre. Ikke la noen fortelle deg det.

