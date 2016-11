Det er ikke overaskende at styret i Akupunkturforeningen er uenige i at det er på tide å sette den siste akupunkturnålen, og jeg lever godt med at de mener jeg er «for tidlig ute». Det passer godt med en forskers samfunnsoppdrag.

Verre er det at styret forvrenger data når de skriver at akupunktur gir «50 prosent reduksjon i antall dager med migrene».

I den aktuelle undersøkelsen var det 51 prosent av akupunkturpasientene som opplevde en 50 prosent reduksjon, men hele 41 prosent av dem som fikk narreakupunktur, opplevde også en 50 prosent reduksjon.

Effekten av narreakupunktur

Altså en moderat forskjell som kan skyldes manglende blinding av behandleren som kanskje var mer troverdig når han ga virkelig akupunktur. Undersøkelsen konkluderer med at dette er evidens av moderat kvalitet.

Begeistringen for å bruke narreakupunktur som kontrollgruppe var stor hos akupunktørene da metoder for dette ble utviklet, de håpet nok at de solide vitenskapelige bevisene endelig ville komme. Når dette ikke slo til kom man opp med idéen om narreakupunkturen ikke kan brukes fordi den egentlig også er akupunktur.

Narreakupunktur kan være nåler som forsvinner inn i en nålehylse utenfor det antatte akupunkturpunktet, men den gir jo en liten stikkfølelse.

Hvis alle piller virker

Dersom Akupunkturforeningen mener også dette er akupunktur, aksepterer de at hverken plasseringen av nålene eller penetrering av huden er særlig viktig. Hvem som helst kan jo da pirke litt i huden og oppnå det samme, dersom det da ikke er auraen av østens mystikk og behandlingsritualet som gjør utslaget. For å skape en slik stemning er det kanskje viktig at akupunktøren har hvit frakk, lang utdannelse, studieopphold i Kina og gjør seg flid med å lete fram det helt spesielle punktet akkurat for deg.

Om man legger seg på Akupunktørforeningens linje om ikke å bruke placebokontroller, er det vanskelig å skjønne hvorfor man da ikke også skulle la legemiddelindustrien dokumentere effekt på samme måten. Alle piller ville da vise seg å virke, særlig mot noe så subjektivt som smerter. Både placeboeffekten og såkalt falsk placebo vil slå inn med full tyngde.

Da skal jeg kjøpe legemiddelaksjer.

