Åndsverkloven er blitt gammeldags og skal revideres. Hvem tjener på det? | Synne Skouen

Næringsministeren for kultur har lenge talt varmt for at kunstnere må forbedre sitt entreprenørskap, for å kunne leve av det de lager.

Jeg tviler ikke på Linda Hofstad Hellelands vilje, derimot på hennes kunnskap om hvordan kunstnere får det til å gå rundt, i en virkelighet der opphavsrett liksom stikker kjepper i hjulene for en fri markedsflyt og brukernes såkalte rettigheter.

Sånn sett er intet nytt under stolen, bortsett fra den uthuling av selve grunnlaget for entreprenørskapet som har funnet sted.

Marianne Lystrup

Ravi sa det slik da han lanserte sin nye plate for litt siden: Nå må man lage musikk for moro skyld! Han la den gratis ut på nettet. For strømming gir bare ettører der platemarkedet ga kroner, og monner bare for sånne som Kygo.

Blomster får holde?

Når Aftenposten strømmer en filharmonisk konsert, istedenfor at NRK sender den, så har samtidskomponisten – om han står på programmet – mistet en viktig inntekt gjennom Tono. De som håper på framføring i NRK må i dag ofte sørge for opptaket selv, mens institusjonen kvitter seg med sine fagfolk.

Faktisk har også orkesterselskapene begynt å mukke mot å betale det avtalte Tono-vederlaget. Vi får visst begynne å nøye oss med blomster?

Komponister kan, i motsetning til hva noen tror, verken leve av satsene for bestillingshonorar, eller stipend om de er så heldige å ha fått et, eller vederlag gjennom Tono, alene.

Til sammen utgjør disse tre bærebjelkene en variabel som for de fleste innebærer at vi i perioder står bak disken, kjører taxi, underviser eller kulturadministrerer. Andre kunstnergrupper har liknende utfordringer.

«Privat bruk»

Situasjonen kaller med andre ord på fremtidsløsninger, og hva får vi? Ikke bare ble et forslag til Åndsverklov som i utgangspunktet la opp til at vi skal dele «risiko» med oppdragsgiveren – det vil i det klassiske musikklivet som oftest si institusjoner eller ensembler med ulike former for offentlig støtte – og avstå fra det som genererer vederlag: opphavsretten.

I Klassekampen var det én som forleden syntes dette var greit, for en arkitekt får da ikke vederlag fra dem som bor i huset han tegnet og fikk betalt for? Men muligens betalt hvis noen vil realisere de samme arkitekttegningene et annet sted, ikke sant?

Dette punktet ligger nå an til å bli trukket, etter press fra kunstnerorganisasjonene. Men faren er ikke over, om vi skal dømme etter frontene i P2s Dagsnytt 18 fredag, mellom produsenter og kunstnerrepresentanter.

Og tro det eller ei, vi kan få en paragraf som definerer klasserommet som privat, sånn at skoleverket kan kopiere kunstverk i vilden sky, gratis, under dekke av at kopieringen skjer «til privat bruk».

Internasjonalt sett er dette en trend: Bare formålet er godt nok, må kunstnernes rettigheter vike.

Følger vi pengene, konstaterer vi at det er noen som tjener store penger i den andre enden av lovgivingen. Det er bare ikke kunstnerne.

Det er disse sterke kreftene statsråden har ønsket å komme i møte, samtidig som hun forteller oss at vi må bli bedre på å selge våre verk. Verk som i mellomtiden gjøres til gratisvare.

