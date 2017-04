Antall beboere i Kvadraturen kan tredobles

Det er i ferd med å løsne for Kvadraturen. Vi arkitekter og planleggere som holder til her merker effekten av initiativ og investeringer. Gater og byrom rustes opp, nye virksomheter flytter til og skaper ny aktivitet og flere er på vei inn. Som det har vært sagt mange ganger allerede: Nå er det flere boliger som mangler.

Debatten så langt har i stor grad handlet om begrensningene, at hvis man ikke får rive mer, eller bygge høyere, så blir det ikke flere boliger i Kvadraturen. Vi har sjekket, og det er enklere enn mange tror å få til flere boliger i Kvadraturen. Vi presenterer her et konkret svar på hvordan.

Tredobling av dagens beboere

En betydelig andel av byggene som står i Kvadraturen, ble opprinnelig bygget som boliger. Mange av gårdene hadde næring i de to nederste etasjene og leiligheter i etasjene over. De fleste av disse boligene er senere blitt gjort om til kontorer, og dette har bidratt til at det i dag bor så få mennesker i Kvadraturen.

Vi har brukt tilgjengelig informasjon og i tillegg kartlagt hvert enkelt kvartal og identifisert det som tidligere har vært bolig.

Ved å tilbakeføre disse byggene til opprinnelig bruk, kan vi øke antall beboere i Kvadraturen med 2500 nye naboer.

Vi oppnår da allerede en boligtetthet lik den vi finner i områder som Skillebekk og Briskeby på Frogner uten å redusere antall arbeidsplasser med mer enn 10 prosent.

Sentrum er vårt største kollektivknutepunkt og Kvadraturen er innerst. La oss begynne her.

Tilbakeføring av boliger kan suppleres med noe transformasjon av andre typer bygninger til bolig, samt noe nybygg, men vår påstand er at: For å skape en levende by i Kvadraturen, trenger vi hverken å beslaglegge Myntgata-kvartalet til boliger eller utfordre for mye der det bygges nytt. Man kommer langt ved å tilbakeføre eksisterende bygninger til sitt opprinnelige formål.

Mange boliger, og gode boliger

Mange nok boliger alene er ikke tilstrekkelig i Kvadraturen. Det er også viktig å sikre at det bygges kvalitetsmessig gode boliger som sikrer at folk blir boende over tid og at nabolagssamhold får utvikle seg.

Gunnar Berglund/Asplan Viak AS

At Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten viser smidighet for å la boligprosjekter kunne realiseres i Kvadraturen, må balanseres med at de også stiller krav til kvalitet og variasjon i boligtyper.

Ved å tenke helhetlig og gjennom å se flere kvartaler samlet, kan man sikre essensielle kvaliteter og fellesareal. Kanskje kan en hel gate bli til en park eller en lekegate?

Plass frigjøres

Nå som planene for bilfrie sentrumsgater nærmer seg virkeliggjøring, vil mye plass frigjøres i Kvadraturen. Redusert trafikk vil gjøre det mer attraktivt å bo i sentrum, og plassen som frigjøres vil kunne tilgjengeliggjøres for beboere som utearealer, lekeplasser og annet.

Vi får et nytt handlingsrom til å skape gode gater å bo i samtidig som støy og luftforurensning reduseres. Timingen for å flytte inn i Kvadraturen er med andre ord helt perfekt!

Tallene forteller oss at vi har gode muligheter til å fylle inn og bygge langt flere boliger innenfor eksisterende bystruktur, fremfor å lete etter ledige tomter.

Boliger i sentrum av Oslo er viktig fordi det sammen med butikker, kontorarbeidsplasser og kulturtilbud skaper en sammensatt, helhetlig og levende by. Hovedprinsippet i kommuneplanen for Oslo er knutepunktbasert fortetting, og at byen skal vokse innenfra. Sentrum er vårt største kollektivknutepunkt og Kvadraturen er innerst. La oss begynne her.

