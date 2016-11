Åpent brev til styret i Den Norske Ballett & Opera: Styringsformen er skyld i Operaens krise

Det er med stor overraskelse og bekymring at medlemmer av Deutsche Opernkonferen har hørt om administrerende direktør Nils Are Karstad Lysøs oppsigelse ved Den Norske Opera & Ballett.

Det faktum at en administrerende direktør ved en av Norges viktigste kunstneriske institusjoner forlater sin jobb kort tid etter å ha tatt avgjørelser med dramatiske konsekvenser for fremtiden, viser ikke bare en alvorlig mangel på ansvarlighet, men stiller også utøvende kunst i Norge – som ironisk nok symboliseres ved Norges kanskje mest imponerende arkitektoniske landemerke – i en desperat situasjon.

Vi håper at styret for Den Norske Opera & Ballett klarer å finne en erstatter som kan reparere skadene som er skjedd. Men, etter å ha fulgt det siste årets diskusjoner, mener vi at grunnen til den faktiske krisen ved Den Norske Opera & Ballett ligger i en organisasjonsstruktur som har vist seg ikke å være i stand til å garantere den nødvendige friheten enhver kunstnerisk produksjon krever.

Fordi vi alle er alvorlig bekymret for den nåværende situasjonen, ønsker vi å tilby Den Norske Opera & Ballett råd og støtte som kan bidra til å forbedre organisasjonsstrukturen, med sikte på bærekraftig kunstnerisk produksjon fremover.

Tusen takk for at du vurderer våre forslag.

Bernd Loebe, president i Deutschen Opernkonferenz og direktør ved Oper Frankfurt

Andreas Homoki, visepresident Deutschen Opernkonferenz og direktør ved Opernhaus Zürich

Dietmar Schwarz, visepresident Deutschen Opernkonferenz og direktør ved Deutschen Oper Berlin

Jürgen Flimm, direktør ved Staatsoper Berlin

Barrie Kosky, direktør ved Komischen Oper Berlin

Georges Delnon, direktør ved Staatsoper Hamburg

Jossi Wieler, direktør ved Staatsoper Stuttgart

Klaus Bachler, direktør ved Bayerischen Staatsoper München

Birgit Meyer, direktør ved Oper Köln

Christoph Meyer, direktør ved Oper am Rhein

Wolfgang Rothe, direktør ved Semperoper Dresden

Ulf Schirmer, direktør ved Oper Leipzig

Dominique Meyer, direktør ved Wiener Staatsoper

