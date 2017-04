Arbeiderpartiets «nye» næringspolitikk tyder på at Brundtlands industripolitikk er glemt | Lars Gauden-Kolbeinstveit

Hadia Tajik skriver i Aftenposten 23. april positivt om aktiv næringspolitikk, men at det ikke «handler om å peke ut vinnerbedrifter, men om å våge å ha verdiskapingsambisjoner for Norge.»

Hva betyr dette? Det kan virke som det mer utskjelte «peke ut vinnere» har fått et nytt ord: «våge å ha verdiskapningsambisjoner». For i neste avsnitt pekes det på vinnere: «Hav. Energi. Ubemannet teknologi. (…) Med sterke støtteordninger (…) kan forholdene bli lagt bedre til rette for vekst.» Det vi er vitne til, er at Arbeiderpartiet snakker stadig varmere om en aktiv næringspolitikk, men at nedsidene skyves i bakgrunnen. Tajik hevder helt riktig at tillit og samarbeid er viktig i næringslivet, men hun mangler analyser av hva som kan gå galt.

På 1970-tallet var det blant annet tett samarbeid som ble brukt for å skaffe subsidier.

Særinteresser kan bli sterke når de samarbeider, men det tjener ikke nødvendigvis økonomien som helhet. Det krever politiske ledere som setter grenser.

Gro Harlem Brundtland skriver om slik politisk ledelse i boken Dramatiske år: «Man tok ikke fullt ut det samme ansvar i ledelsen og arbeidet i bedriften nettopp fordi man regnet med staten dersom problemer skulle oppstå. Vi kunne ikke lenger føre industripolitikk på et sånt grunnlag. Ansvaret for resultatene måtte bli reelt.»

Arbeiderpartiets nye retorikk om aktiv næringspolitikk kan tyde på at Brundtlands industripolitikk er glemt.

