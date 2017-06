Asylinstituttet bør avskaffes – av hensyn til alle i Norge, inkludert de «skamløse» | Helge Lurås

Aftenposten Si ;D har en satsing om sosial kontroll i minoritetsmiljøene. Temaet har vært oppe før. Hver gang blir det ymtet om at storsamfunnet har berøringsangst. Vi finner også de vanlige, symbolske innrømmelsene fra venstresiden, om at det nok var større utfordringer enn man ville innse osv.

Aftenposten skaper et rom for å «lufte ut». Dermed beroliges folk om at nå er det nye tider. Endelig tar man tak i problemet. Løsningen er dermed nær. Se bare på disse modige jentene. Og se så flinke vi er som snakker om det.

Forakt for det norske

Men de underliggende realitetene vil fortsatt bli benektet. Kultur og verdier er varige. Det individualistiske, norske samfunnet er vanskelig å assimilere seg inn i. De fleste dypt fremmedkulturelle fra kollektivistiske samfunn ønsker det heller ikke. Mange forakter oss, og synes våre jenter er dypt umoralske og oppfører seg som horer.

At utviklingen av parallellsamfunn har kommet som en overraskelse, er det som virkelig burde være temaet i 2017.

For årsakene til naiviteten ligger i sosialiserings- og utdanningssystemet vårt. Der vektlegger man harmoni og at alle egentlig er like, på tvers av kultur og historiske konfliktlinjer. De som prøver å si noe annet, er «selv del av problemet,» «dommedagsprofeter», rett frem «onde», eller en «jævla rasistkjerring,» som en Arbeiderparti-politiker nylig uttalte om Sylvi Listhaug.

Slik stigmatisering og derfor realitetsunnvikelse var det før Si; Ds artikkelserie, og slik blir det nok også heretter.

Asylordningen må avskaffes

Det masseinnvandringen allerede har skapt, er kultur- og verdikonflikter. De stikker dypt, og forhindrer oss i å ha en felles identitet. Folk er heller ikke modne for konklusjonen: At asylordningen av hensyn til alle oss som bor her, inkludert de «skamløse», burde avskaffes i sin nåværende form.

Masseinnvandringen endrer verdiene våre og legger opp til konflikt. Skal Norge bevare det preg vi er glad i, må praksisen endres raskt.

