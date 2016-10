Baklengs styringsreform ved Norges Handelshøgskole | Aksel Mjøs

Styret ved Norges Handelshøgskole (NHH) vedtok 9. juni i år å gå over til samla leiing med ekstern styreleiar og rektor tilsett på åremål med verknad frå 1. august 2017. Dette er ein fundamentalt ny styringsmodell og er venta å skapa meir endringskraft og konkurransdyktighet.

Det forstemmande no er at NHH kan få ny rektor før ny styreleiar.

Det bryt med alle gode styringsprinsipp og eg vil sterkt utfordra Kunnskapsdepartementet (KUD) til å sikra at dette ikkje skjer.

Ein uheldig start

Mitt inntrykk er, for eg skriv dette for eigen del og ikkje på vegne av NHH, at styret og administrasjonen er godt i gang med å rekruttera ny rektor. Det er truleg nødvendig for å kunna ha rett person på plass sommaren 2017. Problemet er eventuell prosess rundt val av styreleiar, og for den del nytt styre.

Vi risikerer at ny styreleiar må akseptera den rektor dagens styre har tilsett, utan å vera medansvarleg i valet.

Tilsvarande vil ein ny rektor kunna måtta ta jobben utan å vita kven sjefen er.

Dette kan gi ei lovande styringsreform ein svært uheldig start.

Modellen med eigarvald styre som tilset dagleg leiar er grunnmodellen i selskapslovgjevinga og i alle normer for god styring elles i samfunnet. Også etter Universitets og høgskolelova er styret er øvste ansvarlege organ både utad og innad på institusjonen. Sett på spissen er styret – og styreleiar – si aller viktigaste oppgåve å sikra rett dagleg leiar, på NHH er dette rektor.

Ambisiøs rekruttering

Det er snakk om to store problem med prosessane, rekkjefølgja og manglande openheit.

I storfusjonen av tre høgskular på Vestlandet vart framtidig styreleiar, Arvid Hallén, vald allereie i sommar og leier eit interimstyre som rekrutterer rektor til den nye høgskulen. Tilsvarande bør ein ny styreleiar for NHH verta oppnemnd raskt nok til å vera reelt med i rekrutteringa av ny rektor.

Internt på NHH har det vore stort fokus på val av ny rektor, men det er like viktig kven som vert ny styreleiar.

Ein engasjert og tydeleg styreleiar kan få fram meir endringskraft og konkurransedyktighet. Vedkomande må ha ekstern respekt i Noreg og internasjonalt, kunna vinna tillit internt, og ikkje minst vera ein person som imponerer dei aller beste rektorkandidatane. Dei dyktigaste ønskjer sjeldan å jobba med ein mindre kompetent sjef, uansett kor spanande stillinga er.

Spela på lag

Styreleiar skal vera sparringspartner for rektor, stilla krav til organisasjonen og leggja til rette for gode val, med nok forståing av særtrekka ved å leia ein akademisk institusjon. Det svært viktig at KUD opnar prosessen. Dei må spela på lag med NHH om krava til ny styreleiar, og så leggja opp til ein prosess som greier å finna, og ikkje minst vinna den beste kandidaten. Den viktigaste utfordringa innan norsk universitets- og høgskulesektor er å rekruttera så ambisiøst som på nokon måte mogleg, også styreleiarar. NHH har teke eit modig val om ny leiingsstruktur og då må vi og få ein styreleiar som kan aksla vervet og gi ein best mogleg start på eit nytt regime.