Barnas stemme må frem i barnevernssaker | Inga Marte Thorkildsen

Mange har sterke meninger om hvordan barnevernet burde ha håndtert en konkret sak i Oslo som er beskrevet av en fortvilet mor i Aftenposten 5. april.

Jeg ser at jeg får kritikk fra flere hold. Jeg har sagt for lite, gitt feil informasjon, ikke gjort nok. Og Fremskrittspartiets Carl I. Hagen ber, som så ofte før, om gransking av barnevernet. Jeg vil gjerne si litt om hvordan jeg ser denne saken, og hva jeg forventer av barnevernet.

Utgangspunktet

Jeg har forståelse for morens frustrasjon og fortvilelse. Hun er redd for at det skal gå alvorlig galt, og hun ber om at noe må gjøres.

Samtidig ber jeg også om forståelse for at jeg må være forsiktig når jeg uttaler meg. Ikke minst av hensyn til hovedpersonen i saken, en ung gutt, gammel nok til at han etter loven kan bestemme en del ting selv. Som hvem han vil skal delta i beslutninger om hans eget liv.

Samtidig vil jeg beklage at jeg har vært upresis på to måter i et tilsvar til mor i Aftenposten.

For det første beskrev jeg dialogen som god. Det var dialogen mellom barnevernet og gutten jeg beskrev, og det burde ha gått frem av svaret mitt. Vi forsikrer oss løpende om at dette er tilfelle, og at guttens synspunkter dokumenteres i barnevernets arbeid.

Jeg vet også at det jobbes kontinuerlig med å få en bedre dialog med moren. Hun trenger også støtte og hun trenger å bli hørt, og jeg håper situasjonen bedres.

I innlegget skrev jeg også at jeg ikke kjenner saken fra før. Det stemmer i den forstand at jeg ikke visste noe om saken sett fra gutten selv.

Jeg ble imidlertid kontaktet av mor i fjor. Den gang forsøkte jeg å komme mor i møte ved å sende henne en e-post der jeg foreslo at hun sendte meg et brev om hvilke erfaringer hun har gjort og med råd til barnevernet/andre.

På denne måten kunne jeg ta grep som kunne komme andre til gode også, uten å involvere meg for mye i en enkeltsak som byråd.

Unge er hovedpersonene

Jeg ser at mange har sterke meninger om hva som bør gjøres i denne guttens sak. Det vil ikke jeg ha, jeg vet jo lite om denne familien.

Men dette vet jeg: Ungdom har altfor ofte blitt møtt av tiltak som bare har føltes krenkende og forsterket problemene deres.

Unge proffer i barnevernet har fortalt mye om dette. MST, et tiltak som er blitt trukket frem som løsningen fra flere hold, har fått ramsalt kritikk fra flere av disse ungdommene.

Gode løsninger i fellesskap

Jeg er hard på at innbyggerne i Oslo skal få føle at de eier sine egne liv når de møter kommunen, om det er eldre i hjemmetjenesten eller barn og unge.

Vi må lytte til dem, samarbeide med dem og forsøke å finne gode løsninger i fellesskap. Helst også i samarbeid med familiene deres.

Men vi må huske på at det ikke alltid er slik at familierelasjonene oppleves som trygge og gode for de unge, eller at man oppfatter situasjonen likt.

Vi kan i alle fall ikke vite hvordan det er, uten å høre med hovedpersonene selv.

Derfor må barn og unges stemmer frem! De har i altfor mange år vært fraværende eller mangelfulle i barnevernets arbeid og i debattene om barnevern. Den tiden da diskusjonen om barn og unge føres av de voksne, på voksnes premisser, må snart være forbi.

