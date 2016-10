Bestefar bruker 200 kroner i måneden på mat. Toro-generasjonen har noe å lære | Johanne Sæther Houge

Ofte når jeg snakker med venner om miljøvennlig livsstil, kommer vi gjerne inn på besteforeldrene våre, deres levemåte og verdier. Mye av det vi unge må lære, tar våre besteforeldre som en selvfølge, for eksempel nøkternhet, høste fra naturen, ta livet i litt saktere tempo og ta vare på tingene våre.

For noen uker siden ble jeg spurt om å holde et Pecha Kucha-foredrag om matsvinn på Universitetet i Ås. Og det første jeg tenkte på var bestefaren min, Roald, og alt han har lært meg om mat.

Fantastiske råvarer høstet fra naturen

Da jeg var student, besøkte jeg ham en gang i måneden, og så laget vi en ny rett fra bunnen av hver gang. For meg som vokste opp på Toro suppeposer, og en mamma som jobbet fulltid hele oppveksten, var det eksotisk å lære å lage kjøttkaker, pølser og lefser fra bunnen.

Kveldene på bestefars kjøkken har lært meg verdien av å ta vare på maten og rikdommen i en fylt fryser med fantastiske råvarer høstet fra naturen.

For bestefar måles et rikt liv i hvor mye kjøtt, fisk, bær og grønnsaker du har i frysen – ikke hvor mye penger du har på konto.

Mange somre på rad har bestefar kjørt med henger med en fryseboks nordover til Trøndelagskysten og fylt den med fisk.

Hjemme i hagen i Drammen har han laget et lite røykeri, og der røyker han verdens beste røykelaks.

Hver høst har han jaktet elg, rådyr og rein. Og hver sommer skal det plukkes bær. For bestefar er matauke noe av det viktigste man gjør om sommeren og høsten. Ja, han pleier faktisk å fylle tre frysere fulle til vinteren.

Hele dyret skal brukes

Og nå holdt jeg på å glemme vedboden til bestefar. Det er ikke bare matauke og størrelsen på fryserne som er viktig. En fint stablet vedhaug er også viktig.

Bestefar har tatt den helt ut og laget et hus der veggene består av ved.

Marie Wien

Sist jeg var der fortalte han stolt at han bruker kun 200 kroner i måneden på mat; brød, melk, smør, kaffe, toalettpapir og poteter. Hver morgen starter han med kaffe og noen brødskiver med jordbærsyltetøy eller røykelaks.

Og bestefar kaster ikke mat. Da vi sist skulle lage glasur til noen boller, fant han frem melis fra 2004, og den smakte helt greit, den. Men jeg tror tanten min har tatt noen raid i bestefars kjøkkenskap og kastet pasta og annet som hadde best før-dato en gang på 1990-tallet.

Representant for den norske bondekulturen

Jeg tror ikke min bestefar er helt unik når det gjelder sitt forhold til matauke og respekt for mat. Han er en representant for den norske bondekulturen, der høsting av naturen står sterkt. Du har kanskje en slik bestemor eller bestefar du også.

Dersom vi skal få folk til å kaste mindre mat slik som i Framtiden i våre henders fantastiske Matkaste-kampanje, må vi kanskje ta tilbake noen av de verdiene våre besteforeldre er bærere av.

Vi i Toro-generasjonen har litt å lære av dem, og det krever også at i hvert fall jeg skrur ned tempoet i hverdagen. For at jeg skal lære meg å lage mat fra bunnen av, foredle mat og spise opp det som er i kjøleskap eller fryser, så ser jeg at av og til må hverdagstempoet mitt skrus noen hakk ned.

Men herregud, så digg det er med mat laget fra bunnen av, som hjemmelaget blåbærsyltetøy og egenrøykt fisk.

Les mer:

Studentvennlige restauranter med gode priser

Vi er verdens mest tradisjonelle mathandlere

Opptatt av sunn og næringsrik kost? Her er et utvalg mattester: