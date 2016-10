Blå er bildet på en god by | Sverre Landmark

Husker du hvordan det var langs Akerselva på Grünerløkka før BLÅ kom dit? Nei, det gjør du ikke. Ingen gjør det. For det er ikke noe å huske, hvis du er under 60. I nesten et halvt århundre lå denne delen av byen brakk. Her lå Ikke noen arkitekthøyskole eller kunsthøyskole. Ikkeno DogA. Vulkan var graffiti, bussvrak og knuste ruter, her ville ingen drømme om å bygge mathall. Begrepet «Kulturaksen» var ikke oppfunnet.



privat

Noen bygg huset småindustri og lager, men ellers var det eneste som fantes i de forlatte industribyggene på starten av 90-tallet, den lille, nyinnflyttede kunstskolen, Strykejernet. En hul vind av lavkonjunktur blåste gjennom tomme lokaler. Vi snakker om en tid da et oppussingsobjekt på Grünerløkka til én million ikke var en knøttliten, underpriset ettroms, men en hel bygård. Og det var i dette klimaet BLÅ oppsto tilbake i 1996.

Vi snakker om en tid da et oppussingsobjekt på Grünerløkka til én million ikke var en knøttliten, underpriset ettroms, men en hel bygård.

Bivirkning av genuin musikkinteresse

I dag er ting veldig annerledes. Og poenget med denne forhistorien er ikke å si at BLÅ var avgjørende for alle de gode tingene som er kommet etterpå. Eller å gjøre et poeng ut av at det var BLÅ som var her først, det gir jo ikke automatisk rett til evig liv. BLÅ var ikke planlagt eller del av en strategi for byutvikling, og på ingen måte basert på analyser eller kartlegging slik mange av dagens kulturetableringer er det. Men vi og andre som jobber med by, har registrert de urbane kvalitetene som fulgte med som en bivirkning av den genuine musikkinteressen BLÅ er tuftet på. BLÅ har gått inn i læreboken.

Vi snakker om liv på gateplan, aktivitet døgnet rundt og kreativ bruk av byrommene, det vil si kvaliteter som hver eneste eiendomsutvikler med respekt for seg selv de siste ti årene har sett verdien av og forsøkt å få til, være seg i Nydalen, Posthallen i Kvadraturen eller på Tjuvholmen. Bare for å oppdage at enkelte ting ikke kan kjøpes for penger. De må modnes over tid og springe ut av entusiasme og ekte engasjement.

Vingeklipping løser ikke noe

Det er ingen selvfølge at BLÅ skulle overleve så lenge. Den mest åpenbare faren var at den gradvise gentrifiseringen av området, det vil si prosessen med å oppgradere den fraflyttede industrien langs elven til sist ville presse opp prisene og tvinge et mer kommersielt konsept inn i Brenneriveien. Det har heldigvis ikke skjedd. Og når BLÅ har motstått så sterke markedskrefter på en slik måte, skulle man tro at Oslo kommune skulle gjøre alt hva de maktet for å hegne om BLÅ og sikre videre drift. I stedet fikk vi sommer den smått absurde situasjonen at BLÅ kjempet mot nedleggelse. I diskusjonen omkring BLÅ er det ingen som forsvarer dop, voldskriminalitet eller ordensforstyrrelser. Det burde vært eller ordensforstyrrelser. Det burde være lett å enes også om midlene. At det å vingeklippe eller nedlegge BLÅ ikke løser noe, tvert om, burde det også være lett å enes om.e lett å enes også om midlene. At det å vingeklippe eller nedlegge BLÅ ikke løser noe, tvert om, burde det også være lett å enes om.

Og når BLÅ har motstått så sterke markedskrefter på en slik måte, skulle man tro at Oslo kommune skulle gjøre alt hva de maktet for å hegne om BLÅ og sikre videre drift.

Andre har skrevet utmerkede forsvar for den kulturelle verdien knyttet til utestedet og argumentert mot nedleggelse på et musikalsk grunnlag. Det jeg har lyst til å gjøre med dette innlegget, er å understreke verdien for byen, også for alle de som i likhet med undertegnede aldri har vært stamgjest på Sunkissed, Juicy, Frank Znort eller de andre konseptene som BLÅ har dyrket frem.

Garantist for en mangfoldig by

For BLÅ er bra for byen. Brenneriveien har i 20 år vært et klart trygghetsfremmende sted i et mørklagt område langs Akerselva tilknyttet utstrakt narkotikasalg. En oase av lys, aktivitet og den beste garantien mot utrygghet, nemlig synlige mennesker med eierskap til området. I et større perspektiv har BLÅ vært en garantist for oppfyllelsen av Oslos mål om å være en mangfoldig by, der folk fra alle deler av byen har funnet sammen på tvers av alder og bakgrunn på sted der takhøyden har vært et av kjennetegnene, også når det gjelder å slippe til alt fra støymusikk til konsepter for småbarn til diktopplesninger. Dette er bildet på en attraktiv, konkurransedyktig europeisk storby. Da New York Times skrev om favorittgater i 12 europeiske byer, valgte de for Oslo Akerselva; strekket fra Sannerbrua til Nybrua, og brukte analogien fra gata: «If it’s a thoroughfare that joins parts of a city, preferably infused with urban culture, you could argue that the Akerselva is Oslos most vital byway.» BLÅ og Brenneriveien er det naturlige midtpunt.

Sjel, personlighet og karakter

BLÅ har, sammen med bygningsarven og industrihistorien gitt oss «stedsidentitet». Et abstrakt begrep som få kan forklare innholdet av. Du kan kalle det sjel, personlighet eller karakter. Du kan peke på folk, på butikker og kafeer, på arkitektur. Ingen av disse karakteristikkene forteller hele sannheten, men folk kjenner igjen stedsidentitet når de ser den. Og BLÅ gjør Brenneriveien til et slikt sted, et aktivum for både besøkende og fastboende.

Det er dette vi hver dag jobber med å få til mer av. Og vi håper Oslo kommune har vett og forstand nok til ikke å kaste bort de få stedene vi har som lot oss forstå hva en god by kan og bør være.

La historien om BLÅ fortsette å være første kapittel i boken om god byutvikling.