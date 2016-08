Burkiniforbudet fungerer som en gavepakke til terrororganisasjoner som IS | Hamza Ansari

Muslimske kvinner preger nok en gang avisoverskriftene.

Det er ikke overraskende at det er kvinnenes klesplagg som igjen skaper debatt.

Denne gangen handler det om burkini, men i realiteten er dette bare en forlengelse av hijab-debatten.

Sikkerhetstiltak

Som kjent har et tosifret antall byer sørøst i Frankrike vedtatt et forbud mot bruk av de heldekkende badedraktene, kjent som burkini.

Til tross for at den franske grunnlovsdomstolen har opphevet forbudet, melder flere av landets ordførere at de vil nekte å følge avgjørelsen.

Tragedien er likevel at dette begrunnes som et sikkerhetstiltak i kjølvannet av terroranslaget i Nice.

Paradokset er at når disse kvinnene, først etter en tung kamp mot ukultur og mannssjåvinisme, trosser de mange sosiale barrièrer og setter kursen mot strendene, blir de stoppet av landets institusjonaliserte moral- og klespoliti.

Vi er altså vitne til at de sosiokulturelle hindringene ytterligere maksimeres med lovens velsignelse.

Umyndiggjøring – også i Norge

Den franske statsministeren Manuel Valls mener at ideen om burkini er basert på slaveri av kvinner.

Den franske kvinnerettighetsministeren Laurence Rossignol mener at burkinien er del av et politisk prosjekt som er fiendtlig innstilt til mangfold og kvinners frigjøring.

Det er den samme Rossignol som for noen måneder siden sammenlignet ansiktstildekkende kvinner med «negre som var i favør av slaveriet».

En slik form for umyndiggjøring av muslimske kvinner preger også den norske debatten.

Nylig beskrev Aina Stenersen, leder for Oslo Frp, dette som et kvinneundertrykkende plagg og sa at et forbud må til for å få til en reell integrering.

Frp-politiker Aina Stenersen roser politiet i Frankrike for å stoppe kvinner med burkini. Posted by Aftenposten Politikk on Thursday, August 25, 2016

Carl I. Hagen følger etter og kaller dette for islams «symbol på islamismen».

Han understreker, i kjent Frp-stil, at man må rette seg etter norsk skikk og bruk når man entrer dette landet, ellers er det bare å snu og vende tilbake til der man kom fra.

Vi er like norske som alle andre

For det første, vi muslimer er like norske som alle andre hvite nordmenn.

Vi er født og oppvokst i Norge og bryr oss om dette landet. Det er ingen som venter på at vi skal returnere til et annet land.

Norge er vårt hjem. Det er en realitet man må begynne å forholde seg til, enten man liker det eller ei.

For det andre, det Aina Stenersen i realiteten snakker om, er assimilering – det vil si å gjøre mest mulig lik.

Konsekvensene av en slik assimileringspolitikk er en fargeløs ensidighet som ikke respekterer et beriket mangfold.

Vi muslimer er like norske som alle andre hvite nordmenn

Integrering, derimot, handler om å forene flere kulturer.

Det handler om å harmonisere sine sosiale og religiøse særtrekk med det norske verdigrunnlag, og ikke om å lovregulere hvor mye hud landets innbyggere skal vise.

Frankrike blør

Det er ikke vanskelig å forstå at Frankrike befinner seg i en tøff posisjon – de er blitt rammet av blodig terror flere ganger på kort tid.

Dette har naturligvis sendt bølger av frykt og engstelse rundt om i landet.

Burkini-forbudet er en aggressiv form for fransk sekularisme

Myndighetene på sin side ser seg nødt til å respondere, og det også hardt, spesielt nå som presidentvalget nærmer seg.

Og Frankrike har respondert, men responsen bidrar ikke til å slukke brannen – den heller bare mer bensin på bålet.

Det nylige burkiniforbudet er en aggressiv form for fransk sekularisme som fungerer som en gavepakke til terrororganisasjoner som IS.

Laïcité

Forbudet mot burkini føyer seg inn i rekken av de mange antimuslimske restriksjonene i Frankrike.

Fra før av er det straffbart med ansiktstildekning i det offentlige rom og forbudt å bære hijab på skolen.

Forbudet mot burkini føyer seg inn i rekken av de mange antimuslimske restriksjonene i Frankrike

Nå har statsminister Valls også tatt til orde for at dette skal videreføres i landets universiteter.

Begrunnelsen er at disse plaggene ikke tar hensyn til god moral og landets sekularisme – bedre kjent som laïcité.

Laïcité, som har sine røtter helt tilbake til den franske revolusjonen, skulle i teorien styrke individets frihet til å ta egne valg og fremme sosial harmoni mellom grupper i samfunnet.

Istedenfor har den med tiden utviklet seg til å bli en vaktbikkje som overvåker muslimers adferd i det offentlige rom.

Islam mot Vesten

Innskrenkninger som disse er med på å styrke narrativet som sier at Vesten er i en sivilisasjonskrig med islam – akkurat slik terrororganisasjoner som IS ønsker.

Faremomentene ved en slik aggressiv samfunnsprosess er at det vedlikeholder risikofaktorene for radikalisering – nemlig fremmedgjøring, sosial isolasjon og mangel på tilhørighet.

Selektiv frihet

Europa, med Frankrike i spissen, har lenge påberopt seg et verdisyn hvilende på de tunge bærebjelkene religionsfrihet, likestilling og demokrati, men denne rettesnoren kan ikke tilsidesettes i møte med heterogenitet og mangfold.

Det gjenstår å se om verdigrunnlaget i den sekulære republikken holder vann også i oppoverbakker.

For det er i stunder som disse samfunnets bæreevne avgjøres.

På Twitter: @Ham_ans

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Engasjert i burkini-debatten? Her er noe av det Aftenposten har publisert: